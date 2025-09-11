Νετανιάχου: Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος αυτός ο τόπος μας ανήκει

Συμφωνία για την προώθηση του αμφιλεγόμενου σχεδίου επέκτασης εποικισμού, το οποίο θα διχοτομήσει εδάφη που οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν για τη δημιουργία δικού τους κράτους, υπέγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα τηρήσουμε την υπόσχεσή μας ότι δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος, αυτός ο τόπος ανήκει σε εμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, όπου πρόκειται να προστεθούν χιλιάδες νέες κατοικίες.

«Θα προστατεύσουμε την κληρονομιά μας, τη γη μας και την ασφάλειά μας… Θα διπλασιάσουμε τον πληθυσμό της πόλης» είπε ο Νετανιάχου στην εκδήλωση που μεταδόθηκε ζωντανά από το γραφείο του.

Τι προβλέπει το σχέδιο εποικισμού Ε1

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε τον προηγούμενο μήνα από την ισραηλινή κυβέρνηση, προκαλώντας αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.

Ο εποικισμός της Δυτικής Όχθης, παλαιστινιακού εδάφους που συνορεύει με την Ιορδανία, συνεχίζεται από το 1967, επί όλων των ισραηλινών κυβερνήσεων, από την αριστερά μέχρι τη δεξιά. Εντάθηκε επί Νετανιάχου, ιδίως αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, τον Οκτώβριο του 2023.

Καταδίκη από τη διεθνή κοινότητα

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε καταδίκη, με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να δηλώνει ότι ο εποικισμός αυτός θα διχοτομήσει ουσιαστικά τη Δυτική Όχθη και θα αποτελέσει «υπαρξιακή απειλή» για ένα συνεκτικό παλαιστινιακό κράτος.

Όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, που τελεί υπό κατοχή από το 1967, θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξαρτήτως αν έχουν λάβει ισραηλινή άδεια σχεδιασμού.

Πολλές δυτικές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, έχουν ανακοινώσει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν το Κράτος της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα Έθνη αργότερα αυτόν τον μήνα. Η Βρετανία έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση αν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει σε εκεχειρία στον καταστροφικό πόλεμο στη Γάζα, που ξεκίνησε μετά την επίθεση της παλαιστινιακής μαχητικής οργάνωσης Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023.