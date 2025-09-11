Ο ισραηλινός στρατός απείλησε και εκδίωξε τηλεοπτικό συνεργείο της Rai στην Τζενίν

Απειλές δέχτηκε τηλεοπτικό συνεργείο του Rainews24 ενώ τραβούσε πλάνα για ένα ρεπορτάζ μπροστά από το κέντρο προσφύγων της Τζενίν στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης.

Ο δημοσιογράφος Ρικάρντο Καβαλιέρε και ο εικονολήπτης Κλάουντιο Ματσόνα του ιταλικού τηλεοπτικού δικτύου έπαιρναν συνέντευξη από τους συγγενείς δύο 14χρονων που είχαν σκοτωθεί ακριβώς μπροστά τους, όταν από το εσωτερικό του κέντρου, που φυλασσόταν από στρατεύματα των ισραηλινών δυνάμεων ακούστηκαν φωνές «Φύγετε! Φύγετε!».

Ταυτόχρονα όπως περιέγραψαν οι Ιταλοί απεσταλμένοι, μια δέσμη λέιζερ παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται από ειδικές δυνάμεις στα στρατιωτικά τουφέκια ακριβείας, στόχευσε την πλάτη του καμεραμάν αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της ιταλικής δημοσιογραφικής αποστολής.

Πηγή: ΕΡΤ