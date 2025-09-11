Τσάρλι Κερκ: Το σημείο της φονικής ενέδρας από νέα λήψη

Νέα λήψη από drone εμφανίζει το σημείο που ο δολοφόνος του Τσάρλι Κέρκ είχε στήσει την ενέδρα του.

Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε από άτομο που στεκόταν στην οροφή ενός κοντινού στο πανεπιστημιακό κάμπους χώρου.

Πιστεύεται ότι ο δράστης πυροβόλησε από απόσταση 200 μέτρων από το σημείο όπου ήταν καθισμένος ο Κέρκ.

Νωρίτερα το FBI έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός ατόμου που χαρακτηρίζει «πρόσωπο ενδιαφέροντος» στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Αξιωματούχοι του FBI στο γραφείο του Σολτ Λέικ Σίτι δεν διευκρίνισαν ότι το άτομο της φωτογραφίας είναι ο φερόμενος δράστης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Κερκ.

Δημοσίευσαν δύο φωτογραφίες κάποιου που φορά παντελόνι, μαύρο πουκάμισο με μακριά μανίκια, καπέλο και γυαλιά ηλίου.

Το FBI απευθύνει έκκληση για «τη βοήθεια του κοινού στην αναγνώριση αυτού του ατόμου που ενδιαφέρει τους ερευνητές σε σχέση με τη δολοφονία», τόνισε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν επίσης ότι ανέκτησαν το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και έχουν στην κατοχή τους «βίντεο με καθαρές εικόνες» του φερόμενου δράστη. Πρόσθεσαν ότι «φαίνεται να έχει ηλικία φοιτητή».

