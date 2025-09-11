Logo Image

Ισραήλ: Οι IDF ισχυρίζονται ότι σκότωσαν δεκάδες μέλη της Χαμάς σε επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στα περίχωρα της Γάζας

Ισραήλ: Οι IDF ισχυρίζονται ότι σκότωσαν δεκάδες μέλη της Χαμάς σε επιχειρήσεις των τελευταίων ημερών στα περίχωρα της Γάζας

Ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις(IDF) αναφέρουν ότι έχουν επεκτείνει τις επιχειρήσεις τους στα περίχωρα της γειτονιάς Σεΐχ Ραντουάν της πόλης της Γάζας και στην περιοχή Καφρ Τζαμπάλια τις τελευταίες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι δυνάμεις της 162ης Μεραρχίας εντόπισαν και κατέστρεψαν δεκάδες θέσεις της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων παγίδων, αποθηκών όπλων και δύο σηράγγων εκατοντάδων μέτρων, αναφέρει ο στρατός.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι δεκάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις και σε επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός διοικητή διμοιρίας στο Τάγμα Sheikh Radwan της Χαμάς και του διοικητή ενός πυρήνα της Δύναμης Nukhba που εισέβαλε στο Ισραήλ κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Πηγή: Times of Israel 

