Στο ειδώλιο ο άνδρας που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ ενώ έπαιζε γκλοφ

Ο Ράιαν Ρουθ, κατηγορούμενος για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο γκολφ του στη Φλόριντα, ξεκίνησε να υπερασπίζεται ο ίδιος τον εαυτό του την Πέμπτη, καθώς άρχισαν οι εναρκτήριες δηλώσεις στη δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο — σχεδόν έναν χρόνο μετά την υποτιθέμενη αποτροπή της επίθεσης από πράκτορα των Μυστικών Υπηρεσιών.

Ο Ρουθ έχει δηλώσει αθώος για σειρά κατηγοριών: απόπειρα δολοφονίας υποψηφίου για την προεδρία, επίθεση κατά ομοσπονδιακού πράκτορα, καθώς και πολλαπλές παραβιάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η αποτυχημένη απόπειρα κατά Τραμπ

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Ρουθ σχεδίαζε συστηματικά τη δολοφονία του Τραμπ για εβδομάδες, μέχρι τη στιγμή που εμφανίστηκε με καραμπίνα κρυμμένος σε θάμνους, ενώ ο τότε υποψήφιος έπαιζε γκολφ στο κλαμπ του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς, στις 15 Σεπτεμβρίου 2024.

Πράκτορας των Μυστικών Υπηρεσιών εντόπισε τον Ρουθ πριν αυτός αποκτήσει οπτική επαφή με τον Τραμπ. Ο Ρουθ φέρεται να σήκωσε το όπλο προς τον πράκτορα, ο οποίος άνοιξε πυρ και τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το όπλο και να διαφύγει, χωρίς να πυροβολήσει.

Όσα ξέρουμε για τον Ρουθ

Ο Ρουθ είναι πρώην οικοδόμος από τη Βόρεια Καρολίνα που είχε μετακομίσει στη Χαβάη. Παρουσιαζόταν ως αρχηγός μισθοφορικής ομάδας και είχε εμπλακεί σε διάφορες αμφιλεγόμενες και βίαιες δραστηριότητες ανά τον κόσμο, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Ενδεικτικά, στις αρχές του πολέμου στην Ουκρανία προσπάθησε να στρατολογήσει μαχητές από το εξωτερικό — χωρίς επιτυχία, αφού οι ουκρανικές αρχές απέρριψαν την πρωτοβουλία του ως απάτη. Το 2002 είχε συλληφθεί για παραβίαση κυκλοφορίας και οπλοκατοχή, κατέχοντας ακόμη και εκρηκτικό μηχανισμό που χαρακτηρίστηκε «όπλο μαζικής καταστροφής».

Το πολιτικό υπόβαθρο της δίκης

Η δικαστής που εποπτεύει τη δίκη, Αϊλίν Κάνον, είχε απασχολήσει έντονα τη δημοσιότητα στο παρελθόν λόγω του ρόλου της στην υπόθεση με τα απόρρητα έγγραφα του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο — υπόθεση που τελικά απέρριψε, επικαλούμενη παράνομο διορισμό του ειδικού ανακριτή.

Η δίκη του Ρουθ αναμένεται να διαρκέσει 2 έως 3 εβδομάδες. Ξεκινά ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ακόμη μία σημαντική έρευνα: η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στη Γιούτα, την οποία ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως «πολιτική δολοφονία».

