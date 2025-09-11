Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη διακίνηση εκρηκτικών

Οι αρχές της Γεωργίας ανακοίνωσαν σήμερα τη σύλληψη δύο Ουκρανών που κατηγορούνται για παράνομη εισαγωγή ισχυρών εκρηκτικών από τη γειτονική Τουρκία.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες ασφαλείας, εντοπίστηκε «όχημα που μετέφερε 2,4 κιλά κυκλονίτη». Πρόκειται για ισχυρή εκρηκτική ύλη που έχει ευρεία στρατιωτική χρήση και είναι γνωστή επίσης ως RDX.

«Οι κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και το υπουργείο Εσωτερικών προχώρησαν στη σύλληψη δύο ουκρανών πολιτών» για αυτήν την υπόθεση, όπως ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου. Οι γεωργιανές αρχές δεν έχουν γνωστοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τις προθέσεις των δύο συλληφθέντων, αναφέροντας πως επί του παρόντος διεξάγεται έρευνα για «παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών».

Η κυβέρνηση της Γεωργίας κατηγορείται από επικριτές της ότι επιδιώκει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία. Η γεωργιανή κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται κάτι τέτοιο αλλά κατηγορεί επίσης την αντιπολίτευση και τη Δύση ότι θέλουν να σύρουν τη χώρα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΜΠΕ