FBI: Στην δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για την δολοφονία Κερκ

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι έδωσε μόλις στη δημοσιότητα εξωτερικές φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος» σε σχέση με την ένοπλη επίθεση που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ χθες.

Οι αρχές ζητούν τη συνδρομή του κοινού για την ταυτοποίησή του. Πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δημοσιοποιούνται από τις διωκτικές αρχές, σχετικά με άτομο που ενδέχεται να έχει εμπλοκή στον θάνατο του Κερκ.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας της Γιούτα, Μπο Μέισον, αναφέρθηκε στα πρώτα συμπεράσματα των αρχών για τον ύποπτο, περιγράφοντάς τον ως άτομο «πιθανώς νεαρής ηλικίας, ενδεχομένως φοιτητή». Όπως τόνισε, ο δράστης «κατάφερε να περάσει απαρατήρητος στον χώρο του πανεπιστημίου», κάτι που δυσχέρανε σημαντικά την άμεση αναγνώρισή του.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με τον Μέισον, έχουν στη διάθεσή τους «ευκρινές οπτικό υλικό» που καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη, το οποίο όμως προς το παρόν δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναγνώρισης με χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του καταζητούμενου, υπογραμμίζοντας πως επίκεινται ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο δράστης δεν βρίσκεται πλέον στην δασική περιοχή όπου είχε βρεθεί το όπλο.

«Η περιοχή ερευνήθηκε και έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Ωστόσο, κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμη υπηρεσία και τεχνολογικό μέσο για τον εντοπισμό του και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», κατέληξε.