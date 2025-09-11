Logo Image

FBI: Στην δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου για την δολοφονία Κερκ

Κόσμος

Trent Nelson/The Salt Lake Tribune via REUTERS

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι έδωσε μόλις στη δημοσιότητα εξωτερικές φωτογραφίες ενός «προσώπου ενδιαφέροντος» σε σχέση με την ένοπλη επίθεση που στοίχισε τη ζωή του Τσάρλι Κερκ χθες.

Οι αρχές ζητούν τη συνδρομή του κοινού για την ταυτοποίησή του. Πρόκειται για τις πρώτες εικόνες που δημοσιοποιούνται από τις διωκτικές αρχές, σχετικά με άτομο που ενδέχεται να έχει εμπλοκή στον θάνατο του Κερκ.

Όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο επικεφαλής Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας της Γιούτα, Μπο Μέισον, αναφέρθηκε στα πρώτα συμπεράσματα των αρχών για τον ύποπτο, περιγράφοντάς τον ως άτομο «πιθανώς νεαρής ηλικίας, ενδεχομένως φοιτητή». Όπως τόνισε, ο δράστης «κατάφερε να περάσει απαρατήρητος στον χώρο του πανεπιστημίου», κάτι που δυσχέρανε σημαντικά την άμεση αναγνώρισή του.

Οι ερευνητές, σύμφωνα με τον Μέισον, έχουν στη διάθεσή τους «ευκρινές οπτικό υλικό» που καταγράφει τον φερόμενο ως δράστη, το οποίο όμως προς το παρόν δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναγνώρισης με χρήση εξελιγμένων τεχνολογικών μέσων.

Ο ίδιος απέφυγε να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του καταζητούμενου, υπογραμμίζοντας πως επίκεινται ανακοινώσεις μέσα στο επόμενο διάστημα. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο δράστης δεν βρίσκεται πλέον στην δασική περιοχή όπου είχε βρεθεί το όπλο.

«Η περιοχή ερευνήθηκε και έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Όλα τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται για στοχευμένη επίθεση. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό. Ωστόσο, κινητοποιούμε κάθε διαθέσιμη υπηρεσία και τεχνολογικό μέσο για τον εντοπισμό του και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», κατέληξε.

