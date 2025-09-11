Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα λάβει «κατάλληλα μέτρα» κατά των ξένων στις ΗΠΑ που επαινούν τον θάνατο του Κερκ

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θα «λάβει τα κατάλληλα μέτρα» κατά των αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες που «επαινούν, δικαιολογούν ή υποτιμούν» τον θάνατο του Τσάρλι Κερκ, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Κρις Λαντάου.

Ο Λαντάου τόνισε ότι οι όποιες ενέργειες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και ανάκληση θεωρήσεων. Η κυβέρνηση έχει επιδείξει επιθετική στάση στις ανακλήσεις θεωρήσεων, ιδίως φοιτητών που έχουν διασυνδέσεις με διαμαρτυρίες κατά του πολέμου στη Γάζα.

Παρακολούθηση σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

«Λόγω της χθεσινής φρικτής δολοφονίας μιας κορυφαίας πολιτικής προσωπικότητας, θέλω να υπογραμμίσω ότι οι ξένοι που εξυμνούν τη βία και το μίσος δεν είναι ευπρόσδεκτοι επισκέπτες στη χώρα μας», έγραψε ο Λαντάου σε μια ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του στο X.

«Έχω αηδιάσει που βλέπω ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επαινούν, να δικαιολογούν ή να υποβαθμίζουν το γεγονός και έχω δώσει εντολή στους προξενικούς μας υπαλλήλους να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα», είπε. «Παρακαλώ μη διστάσετε να μου επισημάνετε τέτοια σχόλια από αλλοδαπούς, ώστε το (Υπουργείο Εξωτερικών) να προστατεύσει τον αμερικανικό λαό».

Ο Λαντάου δήλωσε ότι θα δώσει εντολή στους προξενικούς υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται στην έκδοση θεωρήσεων, να παρακολουθούν σχόλια σε αναρτήσεις.

Σε απάντηση σε ξεχωριστή ανάρτηση που τόνιζε μια άλλη ανάρτηση χρήστριας σχετικά με τους πυροβολισμούς, ο Λαντάου είπε ότι αν κάποιος γνωρίζει το όνομα της άρθρωσης, «θα ανακαλέσουμε τη βίζα της. Αμέσως. Αν και αμφιβάλλω αν έχει βίζα».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών τις τελευταίες ημέρες έχει υιοθετήσει δημόσια τον ρόλο της ανάκλησης θεωρήσεων, αποκαλώντας τον εαυτό του «El Quitavisa» ή αυτόν που αφαιρεί βίζα στα ισπανικά.

Πηγή: CNN