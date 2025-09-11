ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί καλούν σε ενότητα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Κορυφαία στελέχη των Δημοκρατικών καταδίκασαν την πολιτική βία και κάλεσαν τους Αμερικανούς να ενωθούν μετά την ένοπλη δολοφονική επίθεση στον Τσάρλι Κερκ.

Υπενθυμίζεται ότι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν νωρίτερα ότι ο δολοφόνος εξακολουθεί να διαφεύγει και δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί λεπτομέρειες σχετικά με το κίνητρο του υπόπτου.

«Αυτή είναι μια στιγμή που όλοι οι Αμερικανοί πρέπει να ενωθούν και να νιώσουν και να θρηνήσουν αυτό που συνέβη», δήλωσε ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ στο CBS News.

«Η βία, η οποία επηρεάζει τόσους πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους με τόσες πολλές διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις, είναι μια θλίψη της Αμερικής και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ενωθούμε, όχι να δείχνουμε με το δάχτυλο ή να κατηγορούμε», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, επανέλαβε τις δηλώσεις του Σούμερ: «Αυτή η στιγμή απαιτεί ηγεσία που θα ενώσει τον αμερικανικό λαό, αντί να προσπαθεί να μας διχάσει περαιτέρω.

«Η πολιτική βία σε οποιαδήποτε μορφή εναντίον οποιουδήποτε Αμερικανού είναι απαράδεκτη, θα πρέπει να καταδικαστεί από όλους».

Πηγή: BBC

