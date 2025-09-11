Ο Τραμπ θα συνομιλήσει το απόγευμα με την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ – «Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, φεύγοντας από την επιμνημόσυνη δέηση για την 11η Σεπτεμβρίου στο Πεντάγωνο, μίλησε για λίγο στους δημοσιογράφους, πριν μπει γρήγορα στο όχημά του για να ξεκινήσει τη σύντομη διαδρομή της επιστροφής στον Λευκό Οίκο.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω για τον Τσάρλι», είπε ο Τραμπ, εμφανώς αυθόρμητα. «Τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν».

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να μιλήσει στην οικογένειά του, ο Τραμπ απάντησε ότι «το έχει προγραμματίσει για σήμερα το απόγευμα».

Επιπλέον, ο Τραμπ είπε ότι «θα μιλήσουμε» για το πώς να ενώσουμε τη χώρα «πολύ σύντομα», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Θα το συζητήσουμε [αυτό]. Δεν αντικαθιστάς έναν Τσάρλι Κερκ. Είναι μοναδικός, όπως όλοι γνωρίζετε… αλλά θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Ερωτηθείς για την εν εξελίξει έρευνα, ο Τραμπ απάντησε ότι είχε ενημερωθεί νωρίτερα.

«Αυτό που βλέπετε στις ειδήσεις είναι αυτό που είναι», είπε. «Έχουν ένα εικονικό ανθρωποκυνηγητό εκεί έξω. Θα δούμε τι θα συμβεί. Ελπίζουμε να τον συλλάβουν», ανάφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από BBC

