Δολοφονία Κερκ: Σύσσωμη η ευρωπαϊκή ακροδεξιά μιλά για υποκίνηση βίας από την αριστερά

Ηγετικές φυσιογνωμίες της ακροδεξιάς στην Ευρώπη εξήραν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου Αμερικανού ακτιβιστή και βασικού προσώπου του συντηρητικού κινήματος στις ΗΠΑ, ο οποίος έπεσε νεκρός από σφαίρα την Τετάρτη, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα. Πολλοί από τους Ευρωπαίους υποστηρικτές του υποστήριξαν πως η δολοφονία του οφείλεται στη «βίαιη ρητορική της Αριστεράς».

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικράτησε ένταση, όταν ακροδεξιοί ευρωβουλευτές απαίτησαν την τήρηση ενός λεπτού σιγής προς τιμήν του Κερκ, ο οποίος θεωρείτο ανερχόμενο αστέρι του κινήματος MAGA του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Κερκ χτυπήθηκε στον λαιμό από μια σφαίρα, ενώ απευθυνόταν σε φοιτητές.

Η ανάρτηση του Βίκτορ Όρμπαν

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε:

«Ο θάνατος του Τσάρλι Κερκ είναι αποτέλεσμα της διεθνούς εκστρατείας μίσους που εξαπολύει η προοδευτική-φιλελεύθερη Αριστερά. Αυτή η ρητορική οδήγησε και στις επιθέσεις κατά του Ρόμπερτ Φίτσο, του Άντρεϊ Μπάμπις, και τώρα του Τσάρλι Κερκ. Πρέπει να σταματήσουμε το μίσος. Πρέπει να σταματήσουμε την Αριστερά που σπέρνει διχόνοια.»

Οι αρχές των ΗΠΑ συνεχίζουν την ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ελεύθερου σκοπευτή, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί ή συλληφθεί κάποιος ύποπτος και τα κίνητρα του δράστη παραμένουν άγνωστα.

Μπαρντελά: Η μισαλλοδοξία της Αριστεράς υποκινεί τη βία

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, επικεφαλής του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού, δήλωσε πως η «απανθρωποποιητική ρητορική της Αριστεράς και η μισαλλοδοξία της» είναι αυτές που «υποκινούν την πολιτική βία».

«Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει αυτό το δηλητήριο που κατατρώει τις δημοκρατικές μας κοινωνίες», πρόσθεσε.

Η δήλωση της Άλις Βάιντελ

Η Άλις Βάιντελ από το γερμανικό AfD δήλωσε ότι ο Κερκ ήταν «μαχητής της ελευθερίας του λόγου» και πως «δολοφονήθηκε από έναν φανατικό που μισεί τον τρόπο ζωής και συζήτησης μας».

Έστειλε επίσης συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Κατηγορίες στην αριστερά και από την ισπανική ακροδεξιά

Ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, αρχηγός του ισπανικού Vox, κοινοποίησε ανάρτηση με κατηγορίες ότι η Αριστερά «δικαιολογεί τον θάνατο του Κερκ λόγω των ‘απαράδεκτων’ ιδεών του», και συμπλήρωσε:

«Το έχω ξαναζήσει. Κάποιοι δείχνουν και άλλοι πυροβολούν. Αφού η λογοκρισία δεν τους είναι αρκετή, καταφεύγουν στη δολοφονία.»

Ανάρτηση του Κέρκ κατά Ισλάμ κοινοποίησε ο Βίλντερς

Στην Ολλανδία, ο Γκεερτ Βίλντερς, γνωστός για τις ακραίες αντι-ισλαμικές θέσεις του, κοινοποίησε ανάρτηση του Κερκ στην οποία περιέγραφε το Ισλάμ ως «το ξίφος που χρησιμοποιεί η Αριστερά για να σφάξει την Αμερική».

Ο Βίλντερς, ο οποίος έχει καταδικαστεί για προσβολή προς τους Μαροκινούς της Ολλανδίας, σχολίασε:

«Ο Κερκ έχει 100% δίκιο. Σε ένδειξη σεβασμού προς εκείνον και το θάρρος του, επαναλαμβάνω τα λόγια του, που ισχύουν και για την Ευρώπη: Το Ισλάμ είναι το ξίφος που χρησιμοποιεί η Αριστερά για να σφάξει την Ευρώπη».

Πιο συγκρατημένες αντιδράσεις στην Ιταλία

Η Ιταλία, αν και πιο συγκρατημένη, αντέδρασε επίσης.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι σχολίασε ότι η είδηση της δολοφονίας ήταν «Σοκαριστική. Ένα αποτρόπαιο έγκλημα, μια βαθιά πληγή για τη δημοκρατία και όσους πιστεύουν στην ελευθερία». Έστειλε συλλυπητήριο μήνυμα στην οικογένεια του Κερκ και στη «συντηρητική κοινότητα των ΗΠΑ».

Ο Ματέο Σαλβίνι, αναπληρωτής πρωθυπουργός και αρχηγός της Λέγκας, χαρακτήρισε τον Κερκ «περήφανο υποστηρικτή της ελευθερίας» που «δολοφονήθηκε επειδή υπερασπιζόταν τις ιδέες του σε δημόσια εκδήλωση».

«Είναι τρομερό. Δεν μπορεί κάποιος να χάνει τη ζωή του έτσι. Προσευχή για εκείνον και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του», δήλωσε.

Νετανιάχου: «Δολοφονήθηκε επειδή υπερασπιζόταν την αλήθεια και την ελευθερία»

Εκτός Ευρώπης, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο Κερκ «δολοφονήθηκε επειδή έλεγε την αλήθεια και υπερασπιζόταν την ελευθερία».

Τον αποκάλεσε «γενναίο φίλο του Ισραήλ», που «αντιμετώπιζε τα ψέματα και υπερασπιζόταν τον ιουδαιοχριστιανικό πολιτισμό».

Στρασβούργο: Επεισόδια στην Ολομέλεια

Στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ακροδεξιοί ευρωβουλευτές αντέδρασαν έντονα όταν η πρόεδρος Ρομπέρτα Μετσόλα απέρριψε, επικαλούμενη διαδικαστικούς λόγους, αίτημα του ευρωβουλευτή Τσάρλι Βάιμερς (Σουηδοί Δημοκράτες – ECR) για τήρηση σιγής ενός λεπτού.

Όταν ο Βάιμερς επιχείρησε να παραχωρήσει τον χρόνο της ομιλίας του για να τηρηθεί σιγή, διακόπηκε από την αντιπρόεδρο που προήδρευε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συναδέλφους του, οι οποίοι χτύπησαν τα έδρανα σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο ίδιος κατηγόρησε το Κοινοβούλιο για μεροληψία, υποδεικνύοντας την αντίθεση με τη σιγή που είχε τηρηθεί το 2020 για τον Τζορτζ Φλόιντ. Η Λέγκα του Σαλβίνι χαρακτήρισε την απόρριψη του αιτήματος «πολιτικά ντροπιαστική και ηθικά απαράδεκτη».

