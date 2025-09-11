Logo Image

Χ. Λούτνικ: Εμπορική συμφωνία με Ινδία μόλις σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Κόσμος

Χ. Λούτνικ: Εμπορική συμφωνία με Ινδία μόλις σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

REUTERS/Leah Millis/File Photo

Συνέντευξη στο CNBC

Να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο ζήτησε εκ νέου από το Νέο Δελχί ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ.

Κατα τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο CNBC, o Λάτνικ είπε πως πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία μόλις η χώρα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από το CNBC σε ποιο εμπορικό ζήτημα επικεντρώνεται περισσότερο, ο Λούτνικ ανέφερε την Ινδία και είπε: «Λοιπόν, θα τακτοποιήσουμε το θέμα της Ινδίας», μόλις σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube