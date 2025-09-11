Χ. Λούτνικ: Εμπορική συμφωνία με Ινδία μόλις σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο

Να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο ζήτησε εκ νέου από το Νέο Δελχί ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λάτνικ.

Κατα τη διάρκεια συνέντευξης που έδωσε στο CNBC, o Λάτνικ είπε πως πιστεύει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία με την Ινδία μόλις η χώρα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

Συγκεκριμένα, ερωτηθείς από το CNBC σε ποιο εμπορικό ζήτημα επικεντρώνεται περισσότερο, ο Λούτνικ ανέφερε την Ινδία και είπε: «Λοιπόν, θα τακτοποιήσουμε το θέμα της Ινδίας», μόλις σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.