Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνθήματα χαραγμένα πάνω στο τουφέκι και τα πυρομαχικά του δράστη

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ερευνούν φράσεις σχετικές με πολιτισμικά ζητήματα που ήταν γραμμένες πάνω στο τουφέκι και στα πυρομαχικά που βρέθηκαν σε δασική περιοχή, κοντά στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τσάρλι Κερκ.

Σύμφωνα με το CNN, που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, οι αρχές αναλύουν τα μηνύματα αυτά στην προσπάθεια να ταυτοποιήσουν τον ύποπτο. Δεν είναι ακόμη σαφές αν σχετίζονται με το κίνητρο της επίθεσης, ωστόσο ανάμεσα στις σημειώσεις εντοπίστηκαν και αρχικά, τα οποία επιχειρείται να «δεθούν» με πιθανά προφίλ υπόπτων.

Ο Ρόμπερτ Μπολς, ειδικός πράκτορας του FBI στη Γιούτα, είχε ήδη επιβεβαιώσει ότι οι αρχές ανέκτησαν «υψηλής ισχύος τυφέκιο με κλείστρο» από την περιοχή όπου διέφυγε ο δράστης, το οποίο έχει σταλεί για ανάλυση στα εργαστήρια του FBI.

