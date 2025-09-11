Τα ΗΑΕ καταδικάζουν τις «εχθρικές δηλώσεις» του Νετανιάχου κατά του Κατάρ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν τις «εχθρικές δηλώσεις» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Κατάρ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση σε κράτος του Κόλπου αποτελεί επίθεση στο «κοινό σύστημα ασφαλείας» του Κόλπου, δήλωσε η αξιωματούχος των ΗΑΕ Άφρα Αλ Χαμελί.

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου προειδοποίησε το Κατάρ είτε να απελάσει αξιωματούχους της Χαμάς είτε «να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς».

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου ήρθε μια ημέρα μετά την απόπειρα του Ισραήλ να σκοτώσει πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή και προκαλώντας μια σειρά από διεθνείς καταδίκες.

Πηγή: Reuters