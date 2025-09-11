Logo Image

Τα ΗΑΕ καταδικάζουν τις «εχθρικές δηλώσεις» του Νετανιάχου κατά του Κατάρ

Κόσμος

Τα ΗΑΕ καταδικάζουν τις «εχθρικές δηλώσεις» του Νετανιάχου κατά του Κατάρ

REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν τις «εχθρικές δηλώσεις» του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εναντίον του Κατάρ, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε επίθεση σε κράτος του Κόλπου αποτελεί επίθεση στο «κοινό σύστημα ασφαλείας» του Κόλπου, δήλωσε η αξιωματούχος των ΗΑΕ Άφρα Αλ Χαμελί.

Την Τετάρτη, ο Νετανιάχου προειδοποίησε το Κατάρ είτε να απελάσει αξιωματούχους της Χαμάς είτε «να τους οδηγήσει στη δικαιοσύνη, γιατί αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς».

Η προειδοποίηση του Νετανιάχου ήρθε μια ημέρα μετά την απόπειρα του Ισραήλ να σκοτώσει πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς σε αεροπορική επιδρομή στη Ντόχα, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του εκστρατεία στη Μέση Ανατολή και προκαλώντας μια σειρά από διεθνείς καταδίκες.

Πηγή: Reuters

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube