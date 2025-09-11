Logo Image

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Οι αρχές έχουν «καλό βίντεο» του δράστη – Γιατί δεν το δημοσιεύουν τώρα

REUTERS/Caitlin O’Hara

Το FBI επεξεργάζεται το βίντεο με τεχνολογίες ταυτοποίησης

Οι ερευνητές έχουν στη διάθεσή τους «καλό οπτικό υλικό» από τον άνθρωπο που σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ, όπως ανακοίνωσε ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

«Έχουμε πολύ καλό βίντεο του συγκεκριμένου ατόμου. Δεν θα το δώσουμε τώρα στη δημοσιότητα, καθώς δουλεύουμε με τεχνολογίες ταυτοποίησης», τόνισε.

«Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε θα απευθυνθούμε στα ΜΜΕ και θα το δημοσιοποιήσουμε για να μας βοηθήσει το κοινό. Προς το παρόν, είμαστε βέβαιοι για τις δυνατότητές μας».

Ο κ. Μέισον πρόσθεσε ότι οι αρχές θέλουν να προχωρήσουν «με τρόπο που να διασφαλίζει την ασφάλεια όλων και να υπηρετεί σωστά τη διαδικασία».

Οι αρχές πιστεύουν, με βάση το οπτικό υλικό, ότι ο δράστης είναι «σε ηλικία φοιτητή» και θα μπορούσε να συνδέεται με το πανεπιστήμιο της Γιούτα. Πιστεύεται ότι δεν κρύβεται στα δάση της περιοχής, παρόλο που σε κοντινή δασική περιοχή εντοπίστηκε άλλωστε και το τουφέκι, που πιστεύεται πως ήταν το φονικό όπλο.

Δεν έχουν δώσει προς το παρόν άλλες πληροφορίες για την πιθανή ταυτότητά του.

