Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Τι γνωρίζουμε για το φονικό όπλο και τον δράστη

Η έρευνα για τη δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ, ιδρυτή της Turning Point USA και ενός από τους πλέον προβεβλημένους εκπροσώπους της αμερικανικής δεξιάς, συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Καθώς το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη παραμένει σε εξέλιξη, οι αρχές δίνουν σταδιακά νέα στοιχεία για το φονικό όπλο αλλά και για τον βασικό ύποπτο.

Το όπλο της δολοφονίας

Όπως ανακοίνωσε ο ειδικός πράκτορας του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι, Ρόμπερτ Μπολς, οι αρχές εκτιμούν ότι έχουν ανακτήσει το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Πρόκειται για υψηλής ισχύος επαναληπτικό τυφέκιο με κλείστρο (bolt action rifle), το οποίο βρέθηκε σε δασική περιοχή όπου είχε διαφύγει προσωρινά ο δράστης.

Το όπλο έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση, με στόχο να επιβεβαιωθεί η σύνδεσή του με το έγκλημα και να εντοπιστούν πιθανά ίχνη του δράστη. Σύμφωνα με το CNN έχει επάνω του χαραγμένα μηνύματα.

«Φοιτητικής ηλικίας» ο ύποπτος

Σε συνέντευξη Τύπου, ο επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε ότι ο ύποπτος «φαίνεται να είναι φοιτητικής ηλικίας». Όπως σημείωσε, ο δράστης «”ταίριαξε” καλά με το περιβάλλον του πανεπιστημίου», γεγονός που καθυστέρησε τον εντοπισμό του. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους «καλό οπτικό υλικό» από τον δράστη, το οποίο όμως δεν θέλουν να δώσουν στη δημοσιότητα. Χρησιμοποιούν τεχνολογίες ταυτοποίησης.

Ο διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν μπορούν να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα του υπόπτου, αλλά προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις σύντομα. Σημείωσε ακόμη ότι ο ένοπλος δεν βρίσκεται στο δασώδες σημείο όπου εντοπίστηκε το τουφέκι.

«Περάσαμε από το δάσος και το ασφαλίσαμε», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου. «Μπορώ να πω ότι επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση. Δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος. Ωστόσο, αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να τον βρούμε και θα το κάνουμε», πρόσθεσε.

Το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται

Το FBI, σε συνεργασία με τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, συνεχίζει το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Οι αρχές έχουν καλέσει το κοινό να δώσει πληροφορίες, φωτογραφίες ή βίντεο από το περιστατικό, ώστε να διευκολύνουν την έρευνα.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει συγκλονίσει την αμερικανική πολιτική σκηνή, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για «σκοτεινή ημέρα για την Αμερική» και να κατηγορεί τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα μίσους που, όπως είπε, οδήγησε στη δολοφονία.

