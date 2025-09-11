Η Σλοβενία ​​απαγόρευσε την είσοδο στον Σερβοβόσνιο ηγέτη Ντόντικ

Η Σλοβενία ​​απαγόρευσε την είσοδο στον αυτονομιστή ηγέτη του σερβικού τμήματος της Βοσνίας, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση ενός έτους και απαγορεύτηκε η συμμετοχή στην πολιτική επειδή αψήφησε τον διεθνή απεσταλμένο για την ειρήνη της Βοσνίας, δήλωσε την Πέμπτη ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Ματέι Άρκον.

Ο Άρκον δήλωσε ότι η απόφαση που εμποδίζει τον ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ να εισέλθει στη Σλοβενία ​​τέθηκε σε άμεση ισχύ, σηματοδοτώντας τον τελευταίο ταξιδιωτικό περιορισμό εναντίον του.

Ο Ντόντικ, στον οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η είσοδος στην Αυστρία, τη Γερμανία, την Πολωνία και τη Λιθουανία λόγω απειλών για την ειρήνη και την ένταξη της Βοσνίας στην ΕΕ, έχει ορκιστεί να αψηφήσει δικαστική απόφαση του Φεβρουαρίου που του απαγορεύει να ασκεί πολιτικό αξίωμα για έξι χρόνια και να παραμείνει στο αξίωμα.

Η καταδίκη του προκάλεσε αναταραχή στην αυτόνομη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας, πυροδοτώντας τη χειρότερη πολιτική κρίση της Βοσνίας από τη σύγκρουση, η οποία σκότωσε περίπου 100.000 ανθρώπους το 1992-5.

Πηγή: ΑΜΠΕ