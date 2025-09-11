Επίθεση στην Πολωνία: Πέντε drones στόχευαν βάση του ΝΑΤΟ που προμηθεύει με αμυντικό υλικό την Ουκρανία

Δεκάδες ρωσικά drones παραβίασαν την Τετάρτη τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, όπου και καταρρίφθησαν, κάτι το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο περιστατικό ασφαλείας στο ΝΑΤΟ εδώ και δεκαετίες

Τα αίτια διερευνώνται ακόμη, όμως σε στρατιωτικούς κύκλους του ΝΑΤΟ επικρατεί αυξημένος συναγερμός. Διότι τα στοιχεία φαίνεται να συνηγορούν ότι δεν πρόκειται για τυχαία παραβίαση του εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της WELT, το απόγευμα της Τετάρτης πραγματοποιήθηκε εσωτερική ενημέρωση ασφαλείας στο ΝΑΤΟ, όπου παρουσιάστηκαν νέες, μέχρι τότε άγνωστες λεπτομέρειες για το περιστατικό. Όπως έμαθε η εφημερίδα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πολωνικές έρευνες, πέντε drones είχαν πορεία κατευθείαν προς μια νατοϊκή βάση.

Τρία από αυτά καταρρίφθηκαν τελικά από ολλανδικά μαχητικά F-35. Δύο ακόμη συνετρίβησαν με άλλον τρόπο, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Το κρίσιμο στοιχείο: η συγκεκριμένη βάση του ΝΑΤΟ προμηθεύει στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία.

«Πολύ πιθανόν εκ προθέσεως»

«Με βάση τα σημερινά δεδομένα θεωρούμε ότι τα drones παραβίασαν τον νατοϊκό εναέριο χώρο πολύ πιθανόν εκ προθέσεως», δήλωσε στην WELT ανώτατος αξιωματικός του ΝΑΤΟ. Εξάλλου, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6:30 το πρωί της Τετάρτης, είχαν ήδη εισέλθει στην πολωνική πλευρά του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ συνολικά 22 έως 25 drones. Μόνο και μόνο ο μεγάλος αριθμός καθιστά απίθανη την εκδοχή λάθους.

Ένα κατεστραμμένο στέγαστρο κατοικίας, αφού ρωσικά drones κατά τη διάρκεια επίθεσης στην Ουκρανία παραβίασαν τον πολωνικό εναέριο χώρο.

Αυτό που ανησύχησε ιδιαίτερα κύκλους του ΝΑΤΟ και ενισχύει την υπόθεση ότι τα drones κατευθύνθηκαν σκόπιμα εκεί, είναι ότι την Τετάρτη στις 10 π.μ. δύο ακόμη drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Στο ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να δοκιμάσουν την αντίδραση της Συμμαχίας, πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται και με ποια μέσα αντιμετωπίζει τα drones. Δεν πιστεύουν σε άμεση επίθεση, καθώς στα συντρίμμια περίπου 20 drones που βρέθηκαν την Τετάρτη δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

Ο ρωσικός στρατός δεν διέψευσε ευθέως την παραβίαση των drones στην Πολωνία, αλλά αρνήθηκε ότι υπήρξε πρόθεση ή επίθεση εναντίον χώρας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση Τουσκ κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ σε διαβουλεύσεις σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Καταστατικού. Με πολλά τηλεφωνήματα και τηλεδιασκέψεις, η Πολωνία προσπάθησε να κινητοποιήσει υποστήριξη. Θύματα δεν υπήρξαν, ωστόσο συντρίμμια έπεσαν σε κατοικία.

