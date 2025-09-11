Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνέντευξη του FBI για την εξέλιξη των ερευνών

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης, καθώς ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, η συνέντευξη αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16:00 ώρα Ελλάδας) ή 7 π.μ. ώρα Γιούτα (16:00 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή του ειδικού πράκτορα του FBI που έχει την ευθύνη της υπόθεσης καθώς και του επιτρόπου Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.