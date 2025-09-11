Logo Image

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Συνέντευξη του FBI για την εξέλιξη των ερευνών

Οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου το πρωί της Πέμπτης, καθώς ο δράστης της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ παραμένει ασύλληπτος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, η συνέντευξη αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (16:00 ώρα Ελλάδας) ή 7 π.μ. ώρα Γιούτα (16:00 ώρα Ελλάδας), με τη συμμετοχή του ειδικού πράκτορα του FBI που έχει την ευθύνη της υπόθεσης καθώς και του επιτρόπου Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον.

