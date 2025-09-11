Φρ. Μερτς: Η υπηρεσία πληροφοριών πρέπει να αντικατοπτρίζει το μέγεθος και το οικονομικό βάρος της Γερμανίας

Η Γερμανία χρειάζεται η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πληροφοριών (BND) να λειτουργεί σε επίπεδο που να αντικατοπτρίζει το μέγεθος και το οικονομικό βάρος της χώρας για να αντιμετωπίζει υβριδικές επιθέσεις από ολοένα και πιο επιθετικούς αντιπάλους, δήλωσε την Πέμπτη ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σε ομιλία του για την ορκωμοσία του Μάρτιν Γέγκερ ως επικεφαλής της BND, ο Μερτς δήλωσε ότι τα θεμέλια της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ευρώπης, που εξασφάλιζαν την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία για δεκαετίες, έχουν γίνει εύθραυστα.

Ο Γέγκερ, 61 ετών, διορίστηκε αφού υπηρέτησε ως πρέσβης στην Ουκρανία από το 2023, καθώς η Γερμανία έγινε ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων του Κιέβου για την καταπολέμηση της ρωσικής εισβολής. Αντικαθιστά τον επί μακρόν θητευόμενο Μπρούνο Καλ.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και στη Γερμανία, έχουν προειδοποιήσει για την αυξημένη απειλή υβριδικών επιθέσεων από τη Ρωσία μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022, συμπεριλαμβανομένης της κατασκοπείας και της δολιοφθοράς που στοχεύουν σε κρίσιμες υποδομές. Η Ρωσία συνήθως το αρνείται αυτό.

«Σπάνια στη Γερμανία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η κατάσταση ασφαλείας ήταν τόσο σοβαρή», δήλωσε ο Μερτς.

Κίνδυνος υβριδικών απειλών

«Αντιμετωπίζουμε καθημερινά υβριδικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών μας: πράξεις δολιοφθοράς, κατασκοπείας, εκστρατείες παραπληροφόρησης. Έχουμε για άλλη μια φορά συστημικούς αντιπάλους και αντιπάλους – και γίνονται ολοένα και πιο επιθετικοί», είπε, χωρίς να κατονομάσει καμία χώρα ή οργανισμό.

Για να αντιμετωπίσει αυτό, η Γερμανία πρέπει να είναι πιο προνοητική και χρειάζεται το πλεονέκτημα της γνώσης που παρέχεται από μια ισχυρή πολιτική, στρατιωτική και τεχνική υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, είπε.

«Δεδομένης της ευθύνης που φέρουμε στην Ευρώπη λόγω του μεγέθους και της οικονομικής μας ισχύος, είναι επομένως στόχος μας να διασφαλίσουμε ότι η BND λειτουργεί στο υψηλότερο επίπεδο όσον αφορά τις πληροφορίες», είπε.

Πηγή: Reuters