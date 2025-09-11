Logo Image

Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox σε ηλικία 18 ετών

Κόσμος

Ήταν το 2012 όταν ένας έφηβος Τσάρλι Κερκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή Fox & Friends.

Με νεανικό ενθουσιασμό και αφοσίωση στον συντηρητικό ακτιβισμό, παρουσίασε τις ιδέες του για το πώς οι νέοι Αμερικανοί μπορούσαν να γίνουν μέρος μιας πολιτικής αλλαγής.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πορεία του. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA, μια οργάνωση που ξεκίνησε με μικρούς πόρους αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς πολιτικής κινητοποίησης στους κόλπους της αμερικανικής δεξιάς.

Με ομιλίες σε πανεπιστήμια, αντιπαραθέσεις με φοιτητές και μια ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κερκ κατόρθωσε να μετατραπεί σε κεντρικό πρόσωπο του νεανικού συντηρητικού κινήματος.

Εκείνη η πρώτη τηλεοπτική στιγμή στο Fox News έμελλε να είναι η αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγούσε στην καρδιά του πολιτικού γίγνεσθαι στις ΗΠΑ και σε στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

