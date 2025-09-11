Τσάρλι Κερκ: Η πρώτη τηλεοπτική του εμφάνιση στο Fox σε ηλικία 18 ετών

Ήταν το 2012 όταν ένας έφηβος Τσάρλι Κερκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά ζωντανά στην τηλεόραση, στην πρωινή εκπομπή Fox & Friends.

Με νεανικό ενθουσιασμό και αφοσίωση στον συντηρητικό ακτιβισμό, παρουσίασε τις ιδέες του για το πώς οι νέοι Αμερικανοί μπορούσαν να γίνουν μέρος μιας πολιτικής αλλαγής.

Η εμφάνιση αυτή αποτέλεσε το εφαλτήριο για την πορεία του. Μέσα σε λίγα χρόνια, ο Κερκ ίδρυσε την Turning Point USA, μια οργάνωση που ξεκίνησε με μικρούς πόρους αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους μηχανισμούς πολιτικής κινητοποίησης στους κόλπους της αμερικανικής δεξιάς.

FLASHBACK: In 2012, a teenage Charlie Kirk made his live TV debut on @foxandfriends—a moment that launched his path to founding Turning Point USA and becoming a leading voice for young conservatives. pic.twitter.com/CIQPxxC7yp — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Με ομιλίες σε πανεπιστήμια, αντιπαραθέσεις με φοιτητές και μια ισχυρή παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, ο Κερκ κατόρθωσε να μετατραπεί σε κεντρικό πρόσωπο του νεανικού συντηρητικού κινήματος.

Εκείνη η πρώτη τηλεοπτική στιγμή στο Fox News έμελλε να είναι η αρχή μιας διαδρομής που θα τον οδηγούσε στην καρδιά του πολιτικού γίγνεσθαι στις ΗΠΑ και σε στενή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

