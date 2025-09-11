Logo Image

Η Σουηδία δεσμεύεται για στρατιωτική υποστήριξη ύψους 7,5 δισεκ. δολαρίων στην Ουκρανία

REUTERS/Tom Little

Τι δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον

Η Σουηδία προβλέπει στον προϋπολογισμό της άλλα 70 δισεκατομμύρια κορώνες (7,47 δισεκατομμύρια δολάρια) για στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία τα επόμενα δύο χρόνια, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον, προσθέτοντας ότι η χώρα είναι επίσης έτοιμη να παράσχει περαιτέρω υποστήριξη στην Πολωνία εάν χρειαστεί.

Μεγάλο μέρος των δαπανών θα διατεθεί μέσω αγορών που διαχειρίζεται η υπηρεσία αμυντικού υλικού της Σουηδίας, για παράδειγμα πρόσθετων συστημάτων πυροβολικού Archer, ενός τύπου που χρησιμοποιείται ήδη από τα ουκρανικά στρατεύματα στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Ο Τζόνσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι, μετά από μια ύποπτη εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία την Τετάρτη, η Σουηδία στάθηκε αλληλέγγυα με την Πολωνία και ήταν έτοιμη να συνεισφέρει στρατιωτικά μέσα στη χώρα εάν χρειαστεί.

«Επικοινωνήσαμε αμέσως με τον υπουργό Άμυνας της Πολωνίας, όπου δηλώσαμε ότι είμαστε πρόθυμοι να διαθέσουμε πόρους εάν η Πολωνία δείξει ενδιαφέρον για αυτό», δήλωσε ο Τζόνσον, προσθέτοντας ότι οποιαδήποτε τέτοια υποστήριξη θα συντονιστεί εντός του ΝΑΤΟ.

«Είμαστε πλήρως αλληλέγγυοι με την Πολωνία», είπε.

Επίθεση με drones στη Μόσχα

Η Πολωνία, υποστηριζόμενη από αεροσκάφη συμμάχων του ΝΑΤΟ, κατέρριψε πολλά ύποπτα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της την Τετάρτη, την πρώτη φορά που η συμμαχία είναι γνωστό ότι έριξε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για το περιστατικό, με έναν ανώτερο διπλωμάτη στην Πολωνία να λέει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προέρχονταν από την κατεύθυνση της Ουκρανίας. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της πραγματοποίησαν μια μεγάλη επίθεση σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη δυτική Ουκρανία, αλλά δεν είχε σχεδιάσει να χτυπήσει στόχους στην Πολωνία.

Πηγή: Reuters

