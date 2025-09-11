Live: Ο Τραμπ στο Πεντάγωνο σε τελετή για την 11η Σεπτεμβρίου – Αναμένονται δηλώσεις για τη δολοφονία Κερκ

Σε εκδήλωση μνήμης για τη μαύρη επέτειο της 11η Σεπτεμβρίου στο αμερικανικό Πεντάγωνο παρευρίσκεται αυτήν την ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να προχωρήσει σε δηλώσεις για τη δολοφονία του Τσάρλι Κέρκ.

Σημειωνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, και αντιδρώντας στη δολοφονία Κερκ, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», κατέληξε.