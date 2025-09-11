Logo Image

Εκπρόσωπος ΕΕ: Δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας

Κόσμος

Εκπρόσωπος ΕΕ: Δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας

REUTERS/Yves Herman//File Photo

Δηλώσεις εκπροσώπου της Επιτροπής

Πρόωρη χαρακτήρισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη συζήτηση για το πότε θα προταθεί το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σημειωτέον ότι αξιωματούχοι της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, συναντήθηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια συντονισμού των εν λόγω κυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παγκόσμιους εταίρους θα συνεχιστούν, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube