Εκπρόσωπος ΕΕ: Δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά Ρωσίας

Πρόωρη χαρακτήρισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη συζήτηση για το πότε θα προταθεί το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Σημειωτέον ότι αξιωματούχοι της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, συναντήθηκαν με την κυβέρνηση Τραμπ αυτή την εβδομάδα σε μια προσπάθεια συντονισμού των εν λόγω κυρώσεων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους παγκόσμιους εταίρους θα συνεχιστούν, αλλά αρνήθηκε να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.