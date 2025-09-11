Τσάρλι Κερκ: «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν, έρχεται η βία» – Η φράση που αποδείχθηκε τραγικά προφητική

Ο Τσάρλι Κερκ έλεγε συχνά πως παράτησε το πανεπιστήμιο για να αφιερώσει τη ζωή του στον διάλογο και στην αντιπαράθεση ιδεών. Την 10η Σεπτεμβρίου, στα 31 του, έπεσε νεκρός ακριβώς σε αυτό το πεδίο που είχε επιλέξει: σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα, αντιπαρατιθέμενος με φοιτητές.

Η δολοφονία του, σε μια περίοδο όπου η πολιτική βία στις ΗΠΑ κλιμακώνεται, συγκλόνισε τον συντηρητικό – και όχι μόνο – χώρο και ανέδειξε εκ νέου το ερώτημα για το μέλλον της αμερικανικής δημοκρατίας.

Ο Economist θυμίζει πως σε ένα από τα αγαπημένα του debate με φοιτητές, μια γυναίκα τον ρώτησε ψυχρά γιατί είχε έρθει στο πανεπιστήμιό της, υπονοώντας ότι δεν είχε θέση σε έναν χώρο, όπου οι επικρατούν οι φιλελεύθερες και αριστερές ιδέες. Εκείνος, απάντησε αφοπλιστικά: «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν, έρχεται η βία».

Από τα προάστια του Ιλινόι σε μια εθνική πλατφόρμα

Ο Κερκ εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο στα 18 του για να ιδρύσει την Turning Point USA, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε στη σημαντικότερη νεανική συντηρητική οργάνωση της χώρας.

Οι πρώτοι δωρητές μπορεί να αιφνιδιάστηκαν από το αδέξιο παρουσιαστικό ενός εφήβου που μόλις είχε μάθει να φορά γραβάτα· σύντομα όμως τον εμπιστεύτηκαν.

Με «όπλο» την επιμονή και τη σκληρή δουλειά, ο Κερκ έστησε έναν μηχανισμό που σήμερα μοιάζει με καλοκουρδισμένη μηχανή εκατομμυρίων. Το 2023, τα έσοδα της TPUSA και του lobbying βραχίονά της άγγιξαν τα 92,4 εκατ. δολάρια. Η οργάνωση διατηρεί παραρτήματα σε 850 πανεπιστήμια και φιλοξενεί εκδηλώσεις με μεγάλα ονόματα της δεξιάς, ανάμεσά τους και τον ίδιο τον Τραμπ. (Διαβάστε περισσότερα για την πορεία του εδώ).

Η γέφυρα προς τη νεολαία του Τραμπ

Η δύναμη του Κερκ δεν περιορίστηκε στην οργάνωση. Έγινε το «πρόσωπο» της δεξιάς στα κοινωνικά δίκτυα, με επιρροή που ξεπερνούσε τα όρια του κόμματός του. Σύμφωνα με έρευνα του TikTok, ήταν η πιο αξιόπιστη προσωπικότητα για τους νέους κάτω των 30 που ψήφισαν Τραμπ το 2024.

Η συμβολή του στην επανεκλογή του Ρεπουμπλικανού προέδρου θεωρείται καθοριστική: η Κάμαλα Χάρις έχασε το νεανικό κοινό με διαφορά 12 μονάδων σε σχέση με τον Μπάιντεν το 2020, η μεγαλύτερη υποχώρηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Ο ίδιος ο Τραμπ αναγνώρισε δημόσια ότι οφείλει πολλά στον Κερκ για αυτή τη μεταστροφή.

Παρότι θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του ως εφαλτήριο για πολιτική καριέρα, ο Κερκ διαβεβαίωνε ότι δεν ενδιαφερόταν να εκλεγεί. Είχε άλλον στόχο: να αντιμετωπίσει, όπως έλεγε, την «απειλή του woke κινήματος».

Πίστευε ότι η μάχη δεν θα κριθεί στην κάλπη αλλά στα πανεπιστήμια, εκεί όπου διαμορφώνεται η κουλτούρα. Ως ευσεβής χριστιανός, έβλεπε αποστολή του να αφυπνίσει τη νεολαία απέναντι στη θεωρία των φυλετικών διακρίσεων και την «ιδεολογία του φύλου», να τους παροτρύνει να δημιουργήσουν οικογένειες και να «ξανακερδίσουν την Αμερική για τον Ιησού Χριστό».

Σε εποχή πολιτικής βίας

Ο θάνατός του εντάσσεται σε μια μακρά σειρά περιστατικών που δείχνουν την κλιμάκωση της πολιτικής βίας στις ΗΠΑ: την απόπειρα απαγωγής της Γκρέτσεν Γουίτμερ, τον ξυλοδαρμό του συζύγου της Νάνσι Πελόζι, τις δολοφονίες βουλευτών στη Μινεσότα, τις δύο απόπειρες κατά του Τραμπ το 2024. Πάνω από 300 πολιτικά υποκινούμενες βίαιες πράξεις έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ από το 2021 έως σήμερα.

Σε μια χώρα γεμάτη όπλα, ακόμη κι αν η πλειονότητα απορρίπτει τη βία, αρκεί ένα άτομο για να γράψει τραγικά πρωτοσέλιδα.

Όπως σημειώνει η Ρέιτσελ Κλάινφελντ του Carnegie Endowment, «όσοι ψάχνουν έναν σκοπό, που θέλουν να διεκδικήσουν μια ιστορική αποστολή, παρασύρονται από μια δημόσια συζήτηση που τους λέει: ‘αν τραυματίσεις κάποιον δημόσια, θα κερδίσεις προσοχή και θα σε δοξάσουν’».

Οι παραμορφωτικοί καθρέφτες

Έρευνες δείχνουν ότι μόλις το 10% των Αμερικανών δηλώνει ότι θα μπορούσε να δικαιολογήσει πολιτική βία, με τα ποσοστά να είναι παρόμοια σε αριστερά και δεξιά. Ωστόσο, οι δύο πλευρές έχουν υπερβολικές αντιλήψεις για το πόσο ανεκτικοί είναι οι αντίπαλοι απέναντι στη βία. Αυτό το αμοιβαίο «παράλογο» τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο.

Ο κοινωνιολόγος Ρομπ Γουίλερ του Στάνφορντ εξηγεί ότι δύο παράγοντες είναι κρίσιμοι: η στάση των ελίτ και η αντίληψη για τις απόψεις των αντιπάλων. Όταν οι ηγέτες καταδικάζουν απερίφραστα τη βία, οι πολίτες ακολουθούν.

Ο Τσάρλι Κερκ μπορεί να μην πρόλαβε να διανύσει πολλά χρόνια στην πολιτική σκηνή, αλλά κατάφερε να αφήσει αποτύπωμα ως οργανωτής, ρήτορας και στρατηγικός νους της δεξιάς. Στις ίδιες τις λέξεις του βρίσκεται η ουσία της παρακαταθήκης του: «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να μιλούν, τότε έρχεται η βία».