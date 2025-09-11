Απομακρύνθηκε ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, λόγω των σχέσεων του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο Πίτερ Μάντελσον εκδιώχθηκε εν τέλει από τη θέση του πρέσβη της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη εν μέσω νέων αποκαλύψεων σχετικά με τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον, ο οποίος διορίστηκε ως ο πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον τον Φεβρουάριο, αποχώρησε από το αξίωμα μετά από διαρροή email που αποκάλυψαν τη συνεχιζόμενη φιλία του με τον Έπσταϊν μετά την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του.

Η υπόθεση έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα πριν ο Ντόναλντ Τραμπ φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο για μια ιστορική δεύτερη κρατική επίσκεψη, η οποία θα περιλαμβάνει ένα δείπνο με τον βασιλιά Κάρολο στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ανέφερε ότι ο Μάντελσον αποσύρθηκε από τη θέση του πρέσβη «με άμεση ισχύ», αφού τα ηλεκτρονικά μηνύματα έδειξαν ότι «το βάθος και η έκταση» της σχέσης του με τον Έπσταϊν ήταν «ουσιαστικά διαφορετικά από αυτά που ήταν γνωστά κατά τον χρόνο του διορισμού του».

«Ειδικότερα, η υπόδειξη του Πίτερ Μάντελσον ότι η πρώτη καταδίκη του Τζέφρι Έπσταϊν ήταν άδικη και θα πρέπει να αμφισβητηθεί αποτελεί νέα πληροφορία», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος αρχικά στήριξε τον Μάντελσον και επέμενε ότι είχε την πλήρη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις να αναλάβει δράση μετά τις νέες αποκαλύψεις.

Όταν ο Έπσταϊν αντιμετώπιζε κατηγορίες τον Ιούνιο του 2008 για σεξουαλική επαφή με ανήλικο άτομο, ο Μάντελσον έγραψε: «Οι φίλοι σου μένουν μαζί σου και σε αγαπούν» και τον προέτρεψε να «αγωνιστεί για πρόωρη αποφυλάκιση».

«Νομίζω ότι ο κόσμος μας, εσύ κι εγώ, νιώθουμε απελπισμένοι και εξοργισμένοι για ό,τι έχει συμβεί. Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω», ανέφερε ο Μάντελσον σε email που δημοσίευσε η εφημερίδα Sun.

Ο πρώην πρέσβης είχε δηλώσει νωρίτερα στην εφημερίδα ότι μετάνιωσε «πολύ, πολύ βαθιά που συνέχισα αυτή τη σχέση μαζί του για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι θα έπρεπε» και παραδέχτηκε ότι «υπήρχε πολλή κινητικότητα και αλληλογραφία μεταξύ μας».

Πηγή: Politico