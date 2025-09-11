Τσάρλι Κερκ: Άφαντος ο δράστης της δολοφονίας – Στοχευμένη η επίθεση, πού εστιάζουν οι έρευνες

Ο ένοπλος που σκότωσε τον διακεκριμένο συντηρητικό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ παραμένει ασύλληπτος, μετά από αυτό που η αστυνομία χαρακτήρισε «στοχευμένη επίθεση» σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Πολιτείας, Σπένσερ Κοξ, μόνο ένα άτομο πιστεύεται ότι συμμετείχε στη δολοφονία. Ο ίδιος χαρακτήρισε τον θάνατο του Κερκ «πολιτική δολοφονία».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, περιέγραψε τον θάνατο του 31χρονου ακτιβιστή ως «σκοτεινή ημέρα για την Αμερική» και επέρριψε την ευθύνη στη ρητορική της «ριζοσπαστικής αριστεράς» για την κλιμάκωση της πολιτικής βίας.

Η εκτέλεση

Ο Κερκ δέχθηκε τα φονικά πυρά ενώ μιλούσε σε εκδήλωση στο Utah Valley University, δημόσιο πανεπιστήμιο στην πόλη Όρεμ. Ο δράστης πυροβόλησε μία φορά, σύμφωνα με τον επίτροπο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, ο οποίος ανέφερε ότι «επρόκειτο για στοχευμένη επίθεση εναντίον ενός και μόνο ατόμου». Οι αρχές εκτιμούν ότι ο πυροβολισμός έγινε από την ταράτσα ενός κτηρίου.

Αφού χτυπήθηκε, μεταφέρθηκε «με ιδιωτικό όχημα» στο περιφερειακό νοσοκομείο Timpanogos, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τις αρχές.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη «θλίψη και την οργή» του για τη δολοφονία του Κερκ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από το Οβάλ Γραφείο. «Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι στο σοκ και στον τρόμο», δήλωσε ο Τραμπ στο τετράλεπτο μήνυμά του.

Ο Κερκ συνήθιζε να ταξιδεύει σε πανεπιστημιουπόλεις, μιλώντας και απαντώντας σε ερωτήσεις του κοινού σε αντιπαραθέσεις που συχνά κατέληγαν σε viral βίντεο. Η εμφάνιση στη Γιούτα ήταν η πρώτη από τις 14 στάσεις της περιοδείας του με τίτλο «American Comeback Tour».

Η πολιτική βία στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Κερκ εντάσσεται σε μια σειρά περιστατικών πολιτικής βίας που συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες: τη δολοφονία μιας πολιτειακής βουλευτού στη Μινεσότα και του συζύγου της τον Ιούνιο, την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του κυβερνήτη της Πενσυλβάνια τον Απρίλιο, αλλά και την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας πέρυσι τον Ιούλιο.

Το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη συνεχίζεται.

