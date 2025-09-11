Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για Τσάρλι Κερκ: Είχε μια μεγάλη καρδιά και μια ισχυρή παρουσία

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια τον Τσάρλι Κερκ, που έπεσε νεκρός από σφαίρα αγνώστου, ενώ μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστήμιο της Γιούτα.

«Θα μου λείψει ο αγαπημένος μου φίλος. Ο Τσάρλι είχε μια μεγάλη καρδιά και μια ισχυρή παρουσία. Αγαπούσε αυτή τη χώρα, υπερασπιζόταν την ελευθερία και ενέπνευσε πολλούς με το θάρρος και την πεποίθησή του», έγραψε.

Έστειλε δε τις προσευχές της στη σύζυγό του Έρικα, τα δύο παιδιά και την οικογένειά του: «Είθε ο Θεός να τους περιβάλει με παρηγοριά και ειρήνη»