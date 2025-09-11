Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Πάνω από 300 πολιτικά υποκινούμενες βίαιες πράξεις στις ΗΠΑ από το 2021

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, χαρακτήρισε «πολιτική» τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Πάνω από 300 περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων βίαιων πράξεων έχουν καταγραφεί σε όλο το ιδεολογικό φάσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Πρόκειται για την πιο παρατεταμένη περίοδος πολιτικής βίας στην Αμερική από τη δεκαετία του 1970, όπως σημειώνεται.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Η δολοφονία της Δημοκρατικής γερουσιαστή της τοπικής βουλής της Μινεσότα, Μελίσα Χόρτμαν, και του συζύγου της.

Η εμπρηστική επίθεση τον Απρίλιο στην οικία του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Πενσυλβάνια, Τζος Σαπίρο.

Οι δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η νομιμοποίηση της πολιτικής βίας

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι το πιο «τρανταχτό» παράδειγμα μέχρι στιγμής αυτού που οι ερευνητές φαινομένων εξτρεμισμού στο Network Contagion Research Institute (NCRI) βλέπουν ως μια ολοένα και πιο επικίνδυνη τάση νομιμοποίησης της πολιτικής βίας, η οποία συχνά λανσάρεται ως σάτιρα, αντίδραση ή μαύρο χιούμορ στο Διαδίκτυο.

«Ενώ δεν έχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες για το κίνητρο, οι πανηγυρισμοί για τον θάνατο του Κερκ στο Διαδίκτυο που βλέπουμε συνάδουν με την έρευνά μας για μια αναδυόμενη κουλτούρα υπέρ των δολοφονιών και μια αυξανόμενη όρεξη για πολιτική βία», σχολίασε ο Άλεξ Γκόλντενμπεργκ του NCRI.

