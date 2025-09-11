Το συγκινητικό αντίο του Τζέι ντι Βανς στον Τσάρλι Κερκ ﻿

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέτισε μέσω X έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο». Θυμήθηκε ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2017, όταν ο Κερκ του έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα μετά την εμφάνισή του στον Τάκερ Κάρλσον.

«Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια φιλία που κράτησε μέχρι σήμερα», έγραψε ο Βανς, αναφερόμενος στη στήριξη του Κερκ στις εκλογικές του μάχες και στη συμβολή του στην κυβέρνηση Τραμπ. Εξήρε την πίστη του, την αφοσίωσή του στην οικογένεια και την προθυμία του να συζητήσει με όσους διαφωνούσε.

«Τρέξαμε έναν καλό αγώνα, φίλε μου. Από εδώ και πέρα το κρατάμε εμείς», κατέληξε ο Βανς, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στη Γιούτα την Πέμπτη.

A while ago, probably in 2017, I appeared on Tucker Carlson’s Fox show to talk about God knows what. Afterwards a name I barely knew sent me a DM on twitter and told me I did a great job. It was Charlie Kirk, and that moment of kindness began a friendship that lasted until today.… — JD Vance (@JDVance) September 11, 2025

