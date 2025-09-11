Logo Image

Το συγκινητικό αντίο του Τζέι ντι Βανς στον Τσάρλι Κερκ ﻿

Κόσμος

REUTERS/Wolfgang Rattay

«Τρέξαμε έναν καλό αγώνα, φίλε μου. Από εδώ και πέρα το κρατάμε εμείς»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απέτισε μέσω X έναν συγκινητικό φόρο τιμής στον Τσάρλι Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «αληθινό φίλο». Θυμήθηκε ότι η γνωριμία τους ξεκίνησε το 2017, όταν ο Κερκ του έστειλε συγχαρητήριο μήνυμα μετά την εμφάνισή του στον Τάκερ Κάρλσον.

«Από εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε μια φιλία που κράτησε μέχρι σήμερα», έγραψε ο Βανς, αναφερόμενος στη στήριξη του Κερκ στις εκλογικές του μάχες και στη συμβολή του στην κυβέρνηση Τραμπ. Εξήρε την πίστη του, την αφοσίωσή του στην οικογένεια και την προθυμία του να συζητήσει με όσους διαφωνούσε.

«Τρέξαμε έναν καλό αγώνα, φίλε μου. Από εδώ και πέρα το κρατάμε εμείς», κατέληξε ο Βανς, ο οποίος αναμένεται να ταξιδέψει στη Γιούτα την Πέμπτη.

