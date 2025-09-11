68 στρατιώτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ουκρανία – Μειωμένες οι ρωσικές απώλειες το τελευταίο τετράμηνο

Μικρότερες είναι το τελευταίο τετράμηνο οι απώλειες για κάθε τετραγωνικό χιλιόμετρο που καταλαμβάνουν στην Ουκρανία οι ρωσικές δυνάμεις, σε σύγκριση με την άνοιξη του 2025.

Αυτό σημειώνεται σε έκθεση του Ινστιτούτου για την Μελέτη του Πολέμου (ISW) που αναφέρει ότι κατά μέσο όρο το διάστημα από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο του 2025 οι ρωσικές δυνάμεις κατέγραψαν 68 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Συγκριτικά, οι απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Απρίλιο του 2025 ανέρχονταν σε 99.

Τα στοιχεία

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, ανέφερε στις 9 Σεπτεμβρίου ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί 299.210 απώλειες από τον Ιανουάριο του 2025.

Το ISW εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέκτησαν συνολικά 1.910,39 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην Ουκρανία από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο του 2025.

Οι καθημερινές αναφορές για τις ρωσικές απώλειες του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν 130.160 απώλειες στο ίδιο χρονικό διάστημα, με μέσο όρο 68 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.

Ανά μήνα

Πιο συγκεκριμένα, το ISW εκτιμά ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν:

499,28 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Μάιο του 2025,

465,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Ιούνιο του 2025,

445,88 τετραγωνικά χιλιόμετρα τον Ιούλιο του 2025 και

499,43 τον Αύγουστο του 2025.

Τα στοιχεία του Ουκρανικού Γενικού Επιτελείου δείχνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν:

35.370 απώλειες τον Μάιο του 2025,

32.680 τον Ιούνιο του 2025,

33.230 τον Ιούλιο του 2025 και

28.880 τον Αύγουστο του 2025.

Αυτά τα στοιχεία σημαίνουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κατά μέσο όρο περίπου 71 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Μάιο του 2025, 70 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Ιούνιο του 2025, 75 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Ιούλιο του 2025 και 68 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο τον Αύγουστο του 2025.

Τα ποσοστά ρωσικών απωλειών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που κατέκτησαν έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους τέσσερις μήνες σε σύγκριση με τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2025, όταν οι ρωσικές δυνάμεις σημείωναν 99 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, σημειώνουν οι αναλυτές του αμερικανικού think tank.

Τα ρωσικά κέρδη

Όπως σημειώνεται, τα ποσοστά των ρωσικών απωλειών ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο κορυφώθηκαν τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον εντατικό ρυθμό των επιθετικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν το φθινόπωρο του 2024.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχασαν κατά μέσο όρο 59 στρατιώτες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που κέρδισαν κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες της εντατικής επιθετικής εκστρατείας τους το 2024 (μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024).

Η ρωσική προέλαση άρχισε να επιβραδύνεται κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025, με αποτέλεσμα ένα υψηλότερο ποσοστό ρωσικών απωλειών το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2025. Υπέστησαν κατά μέσο όρο 99 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που κέρδισαν τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025.

Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν να προελαύνουν σημαντικά τον Μάρτιο του 2025 όταν «καθάρισαν» το ρωσικό Κουρσκ από τις ουκρανικές δυνάμεις που είχαν εισβάλει στην ρωσική περιφέρεια τον Αύγουστο του 2024.

Πάντως οι ρωσικές προελάσεις μειώθηκαν κατά μέσο όρο το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Απριλίου 2025 και τα ρωσικά κέρδη επιβραδύνθηκαν αντίστοιχα καθώς οι ρωσικές δυνάμεις είχαν να αντιμετωπίσουν ουκρανικές θέσεις καλύτερα προετοιμασμένες μέσα και γύρω από μεγαλύτερες πόλεις όπως το Κουπιάνσκ, το Τσάσιβ Γιαρ, το Τορέτσκ και το Ποκρόφσκ κατά την άνοιξη του 2025.

Τα ρωσικά κέρδη επιβραδύνθηκαν κατά 45% το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2025 σε σύγκριση με τα κέρδη μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2024, αν και τα ποσοστά ρωσικών απωλειών μειώθηκαν μόνο κατά 10% κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων μηνών.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν επίσης να χρησιμοποιούν συχνότερα μη θωρακισμένα οχήματα, όπως μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και ως εκ τούτου άρχισαν να υφίστανται υψηλότερη αναλογία νεκρών προς τραυματίες.

Οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να σημειώνουν ταχύτερα κέρδη τον Μάιο του 2025 και έχουν διατηρήσει ταχύτερο ρυθμό προέλασης τους τελευταίους τέσσερις μήνες, καθώς οι ρωσικές απώλειες μειώθηκαν οριακά, αν και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελαύνουν με πολύ αργό ρυθμό.

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην προέλαση στη δυτική περιφέρεια Ντονέτσκ και στην προώθηση στη περιφέρεια Ντνιεπροπετρόφσκ.

Επί του παρόντος υφίστανται κατά μέσο όρο 68 απώλειες ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο που κέρδισαν, αριθμός που υποδεικνύει ότι είναι λιγότερο δαπανηρό για τις ρωσικές δυνάμεις το να καταλαμβάνουν ουκρανικά εδάφη τους τελευταίους μήνες καθώς η πρώτη γραμμή έχει γίνει ολοένα και πιο πορώδης σε βασικούς τομείς στο Ντονέτσκ.