Ευρωκοινοβούλιο: Προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσαν Left και Πατριώτες

Δύο ξεχωριστές προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατέθεσαν οι ευρω-ομάδες της Αριστεράς και των Πατριωτών για την Ευρώπη.

Η συμπρόεδρος της Left, Μανόν Ομπρί σχολιάζοντας τους λόγους για τους οποίους η Αριστερά προχωρά στην πρόταση, έκανε λόγο για «συμμετοχή στη γενοκτονία στη Γάζα, συμφωνία Mercosur, λιτότητα και οπισθοδρόμηση σε θέματα οικολογίας: ανυπόφορο. Όπως καταφέραμε να ρίξουμε τον Μπαϊρού, τώρα είναι η σειρά της προέδρου της Επιτροπής».

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στο Στρασβούργο πάντως, για ποιον λόγο κατατίθενται δύο ξεχωριστές προτάσεις κι αν τελικά η διαδικασία θα έχει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα, η κ. Ομπρί ξεκαθάρισε πως η Left δεν θα στήριζε ποτέ πρόταση της ακροδεξιάς.

Ήρθε η ώρα η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν να δει την πόρτα της εξόδου, σημειώνει η Left σε σχετική ανακοίνωση και τονίζει: «Η Αριστερά κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της Κομισιόν της Φον ντερ Λάιεν. Μια Κομισιόν που:

*Υπέγραψε εμπορικές συμφωνίες με τις χώρες της Mercosur και τις ΗΠΑ χωρίς την έγκριση του ΕΚ

*Πούλησε τους εργαζόμενους και τους αγρότες

* Διοχέτευσε δισεκατομμύρια στα όπλα και τον πόλεμο

* Διέλυσε την προστασία για το κλίμα και τα κοινωνικά δικαιώματα

* Έγινε συνένοχη στη γενοκτονία των Παλαιστινίων

Αυτή η Κομισιόν έχει χάσει κάθε νομιμοποίηση».

85 υπογραφές συγκέντρωσαν οι Πατριώτες

Η ευρωομάδα των Πατριωτών για την Ευρώπη (Patriots for Europe, PfE) συγκέντρωσε αρκετές υπογραφές για να υποβάλει πρόταση μομφής κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη.

Η πρόταση, η οποία θα μπορούσε να αναγκάσει την Πρόεδρο και τους Επιτρόπους να παραιτηθούν, υποβλήθηκε επίσημα στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όπως δήλωσε η πρώτη αντιπρόεδρος της ομάδας, Κίνγκα Γκαλ, στο Euronews.

Έχει υπογραφεί από 85 ευρωβουλευτές, όλα τα μέλη της ομάδας, υπερβαίνοντας το ελάχιστο όριο που απαιτείται για την έναρξη της διαδικασίας (72 υπογραφές).

Ο πρόεδρος των Πατριωτών Ζορντάν Μπαρντελά, και η πρώτη αντιπρόεδρος, Κίνγκα Γκαλ, έκαναν την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, λίγο μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης.

«Η Επιτροπή και η Πρόεδρός της έχουν αποτύχει σε θέματα ειρήνης, εμπορίου, ανταγωνιστικότητας και μετανάστευσης», δήλωσε η Γκαλ, μιλώντας για τις αιτίες για την υποβολή της πρότασης.