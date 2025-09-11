Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η «συγγνώμη» της προέδρου του MSNBC για τα απαράδεκτα σχόλια αναλυτή

Σάλο έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ τα σχόλια αναλυτή στον τηλεοπτικό αέρα του MSNBC για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερ. Ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι φταίει ο ίδιος για τη δολοφονία του, λόγω των θέσεών του.

Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στα social media και οδήγησε την πρόεδρο του δικτύου Ρεμπέκα Κάτλερ να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.

Wow. MSNBC has a guy on basically saying this is Charlie Kirk’s fault because of what he says and what his politics are. After this the host continued to demonize Charlie while he fights for his life. EVERY ADVERTISER must be called on to pull their ads from MSNBC immediately! pic.twitter.com/DDOxdBAzUO — Robby Starbuck (@robbystarbuck) September 10, 2025

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές στο ίδιο δίκτυο, που άφηναν να εννοηθεί ότι ο δράστης ενδεχομένως να ήταν υποστηρικτής του Τσάρλι Κερκ, που έριχνε «πανηγυρικές βολές» στον αέρα. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, αφού αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έναν εκτελεστή, ο οποίος στόχευσε και πέτυχε στην καρωτίδα με μία σφαίρα τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή.

MSNBC’s shameful

output since Charlie Kirk was shot, first suggesting it was one of his own supporters firing a gun in ‘celebration’, then inferring he brought it on himself with his opinions, confirms everything I’ve always suspected about the woke left – they’re repulsive. — Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2025

«Κατά τη διάρκεια της έκτακτης κάλυψης του περιστατικού, ο Μάθιου Ντάουντ έκανε δηλώσεις ακατάλληλες, προσβλητικές και απαράδεκτες. Ζητούμε συγγνώμη για τα σχόλιά του, όπως έκανε και ο ίδιος. Δεν υπάρχει θέση για τη βία στην Αμερική, πολιτική ή άλλη», έγραψε η Κάτλερ σε ανάρτησή της.