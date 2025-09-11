Logo Image

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η «συγγνώμη» της προέδρου του MSNBC για τα απαράδεκτα σχόλια αναλυτή

Κόσμος

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Η «συγγνώμη» της προέδρου του MSNBC για τα απαράδεκτα σχόλια αναλυτή

REUTERS/Jim Urquhart

Η τοποθέτηση αναλυτή του δικτύου πυροδότησε κύμα αντιδράσεων - Ουσιαστικά επέρριπτε στον ίδιο τον Κερκ την ευθύνη για τη δολοφονία του

Σάλο έχουν προκαλέσει στις ΗΠΑ τα σχόλια αναλυτή στον τηλεοπτικό αέρα του MSNBC για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερ. Ουσιαστικά άφησε να εννοηθεί ότι φταίει ο ίδιος για τη δολοφονία του, λόγω των θέσεών του.

Η τοποθέτηση αυτή πυροδότησε κύμα αντιδράσεων στα social media και οδήγησε την πρόεδρο του δικτύου Ρεμπέκα Κάτλερ να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη.

Νωρίτερα υπήρξαν αναφορές στο ίδιο δίκτυο, που άφηναν να εννοηθεί ότι ο δράστης ενδεχομένως να ήταν υποστηρικτής του Τσάρλι Κερκ, που έριχνε «πανηγυρικές βολές» στον αέρα. Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία, αφού αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για έναν εκτελεστή, ο οποίος στόχευσε και πέτυχε στην καρωτίδα με μία σφαίρα τον 31χρονο συντηρητικό ακτιβιστή.

«Κατά τη διάρκεια της έκτακτης κάλυψης του περιστατικού, ο Μάθιου Ντάουντ έκανε δηλώσεις ακατάλληλες, προσβλητικές και απαράδεκτες. Ζητούμε συγγνώμη για τα σχόλιά του, όπως έκανε και ο ίδιος. Δεν υπάρχει θέση για τη βία στην Αμερική, πολιτική ή άλλη», έγραψε η Κάτλερ σε ανάρτησή της.

