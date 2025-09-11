Τουρκία: Συλλήψεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς

Τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας συμμετοχών για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς, διέταξε εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι αντιπολιτευόμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, και φοροδιαφυγή», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

Δύο από τα δέκα στελέχη κατηγορούνται επίσης για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος».

Πρόκειται για αντιπολιτευόμενους σταθμούς με μεγάλη διεισδυτικότητα και επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP