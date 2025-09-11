Τσάρλι Κερκ: Το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ είχε δεχθεί πιέσεις να ακυρώσει την εμφάνισή του

Ο Τσάρλι Κερκ δέχθηκε πυρά κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, το οποίο είχε δεχθεί πιέσεις να ακυρώσει την εμφάνισή του.

Μάλιστα, για την ακύρωση της εμφάνισής του είχαν υπογράψει περίπου 6.000 άτομα.

Ο συντηρητικός ακτιβιστής αναφέρεται στην ιστοσελίδα υποβολής υπογραφών Change.org ως «μια εξαιρετικά πολωτική προσωπικότητα» που «δεν ευθυγραμμίζεται με τις βασικές αξίες και την ιδεολογία που το Πανεπιστήμιο της Γιούτα προσπαθεί να ενσαρκώσει».

«Ως πανεπιστήμιο βαθιά αφοσιωμένο στην προώθηση της ποικιλομορφίας και της συμπερίληψης, έρχεται σε αντίθεση με τα μηνύματα που συχνά συνδέονται με τον Τσάρλι Κερκ και την πλατφόρμα του. Το να του επιτραπεί να μιλήσει στην πανεπιστημιούπολη μας όχι μόνο θα διαστρεβλώσει τις αξίες που θεωρούμε πολύτιμες, αλλά θα δημιουργήσει και ένα περιβάλλον όπου η διχαστική ρητορική θα μπορούσε να ανθίσει», ανέφερε η αίτηση.

Η αντίδραση του Πανεπιστημίου

Απαντώντας το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επικαλέστηκε τη δέσμευση του ιδρύματος στην ελευθερία του λόγου, την πνευματική έρευνα και τον εποικοδομητικό διάλογο.

«Στο Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στην ελευθερία του λόγου, την πνευματική έρευνα και τον εποικοδομητικό διάλογο. Το πανεπιστήμιο σέβεται τα δικαιώματα των φοιτητικών συλλόγων και οργανώσεων να προσκαλούν διάφορους ομιλητές στην πανεπιστημιούπολη. Ως δημόσιο ίδρυμα, το UVU υποστηρίζει τα δικαιώματα της Πρώτης Τροπολογίας και προωθεί ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες – δημοφιλείς ή αμφιλεγόμενες – μπορούν να ανταλλάσσονται ελεύθερα, ενεργητικά και πολιτισμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά το ίδρυμα.

Σε δήλωσή της μετά τους πυροβολισμούς την Τετάρτη, η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Άστριντ Τουμινεζ, έγραψε ότι ο Κερκ «προσκλήθηκε από την φοιτητική ομάδα Turning Point USA να μιλήσει στην πανεπιστημιούπολή μας».

Σημειώνεται ότι ο Κερκ ήταν ο ιδρυτής της φοιτητικής ομάδας που τον προσκάλεσε.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το UVU είναι ένα μέρος για να μοιραζόμαστε ιδέες και να συζητάμε ανοιχτά και με σεβασμό», πρόσθεσε η Τουμινεζ. «Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίασης αυτών των δικαιωμάτων δεν έχει θέση εδώ. Δεν ανεχόμαστε καμία μορφή βίας στο UVU και επιδιώκουμε να κάνουμε την πανεπιστημιούπολή μας ένα ασφαλές μέρος για όλους».

Το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ

Το Πανεπιστήμιο Γιούτα Βάλεϊ είναι το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της πολιτείας.

Βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι και έχει αναπτυχθεί σημαντικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Πλέον έχει εγγεγραμμένους σχεδόν 47.000 φοιτητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του ιδρύματος.

Ιδρύθηκε έχοντας διαφορετικό όνομα το 1941 ως επαγγελματική σχολή με επίκεντρο την παροχή εκπαίδευσης στην πολεμική παραγωγή, σύμφωνα με το Associated Press.

Σχεδόν εννέα στους 10 μαθητές του ιδρύματος προέρχονται από τη Γιούτα και το 18% εξ αυτών είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γιούτα είναι μία από τις 14 πολιτείες των ΗΠΑ που επιτρέπουν την διακριτική οπλοφορία στα δημόσια κολέγια και τις πανεπιστημιουπόλεις.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο live της «Ναυτεμπορικής».