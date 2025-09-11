Τσάρλι Κερκ: Βίντεο δείχνει ένα άτομο να τρέχει σε ταράτσα αμέσως μετά την δολοφονική επίθεση

Ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δείχνει ένα άτομο να τρέχει σε μια στέγη που «έβλεπε» στο προαύλιο του στο Utah Valley University, όπου ο 31χρονος συντηρητικός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ είχε δεχθεί λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα την θανάσιμη επίθεση.

Το βίντεο έχει τραβήξει ο φοιτητής Τάνερ Μάξγουελ.

Η φιγούρα, που ίσα που διακρίνεται στο βίντεο, βρίσκεται στην οροφή ενός κτιρίου της πανεπιστημιούπολης.

Με μεγέθυνση το βίντεο δείχνει ένα άτομο με σκούρα ρούχα να τρέχει για περίπου δύο δευτερόλεπτα πριν βγει εκτός κάδρου καθώς γυρίζει η κάμερα.

Η οροφή όπου βρίσκεται απέχει περίπου 140 μέτρα από το σημείο όπου μόλις δέχθηκε επίθεση ο Κερκ.

You can literally see the person running away on the roof. pic.twitter.com/9zhG9bqKe0 — Proud American 2.0 (@dirtnbass2) September 10, 2025



Ο 31χρονος Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και σταθερός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εκφωνούσε ομιλία στην πανεπιστημιούπολη στο Όρεμ της Γιούτα, όταν μία μόνο σφαίρα τον χτύπησε στον σβέρκο. Κατέρρευσε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τουλάχιστον δύο άτομα συνελήφθησαν για λίγο μετά την επίθεση, αλλά αφέθηκαν αργότερα ελεύθερα. Δεν έχουν κατονομαστεί ή απαγγελθεί κατηγορίες για ύποπτους και δεν είναι σαφές εάν το άτομο στην οροφή εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στην δολοφονία του Κερκ.

