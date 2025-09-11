Από τον υπόθεση του Λουίτζι Μαντζόνε στην δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Οι «δομές νομιμοποίησης» της βίας στις ΗΠΑ

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ είναι το πιο «τρανταχτό» παράδειγμα μέχρι στιγμής αυτού που οι ερευνητές φαινομένων εξτρεμισμού στο Network Contagion Research Institute (NCRI) βλέπουν ως μια ολοένα και πιο επικίνδυνη τάση νομιμοποίησης της πολιτικής βίας, η οποία συχνά λανσάρεται ως σάτιρα, αντίδραση ή μαύρο χιούμορ στο Διαδίκτυο.

Το NCRI επισημαίνει την υπόθεση του Λουίτζι Μαντζόνε, του 26χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του στελέχους της ασφαλιστικής UnitedHealthcare σε δρόμο του Μανχάταν τον περασμένο Δεκέμβριο, ο οποίος έκτοτε έχει θεωρηθεί ήρωας και εκδικητής της συστημικής αδικίας.

«Μοιάζει με αστείο», δήλωσε επίσης ο Μαξ Χόρντερ του NCRI. «Αλλά δεν είναι. Είναι μια μέθοδος ριζοσπαστικοποίησης μπλεγμένη με χιούμορ».

«Ενώ δεν έχουν ακόμη αρκετές πληροφορίες για το κίνητρο, οι πανηγυρισμοί για τον θάνατο του Κερκ στο Διαδίκτυο που βλέπουμε συνάδουν με την έρευνά μας για μια αναδυόμενη κουλτούρα υπέρ των δολοφονιών και μια αυξανόμενη όρεξη για πολιτική βία», σχολίασε ο Άλεξ Γκόλντενμπεργκ του NCRI.

Ο «διάδρομος» προς τη βία

Σύμφωνα με το NCRI, οι ψηφιακές κουλτούρες χτίζουν αυτό που αποκαλούν «δομές νομιμοποίησης» της βίας — χώρους όπου η πολιτική δολοφονία δεν αποτελεί πλέον ταμπού, αλλά προτείνεται, διασκεδάζεται με μιμίδια ή ακόμα και επευφημείται απροκάλυπτα.

«Δεν έχει σημασία μόνο ποιος πατάει τη σκανδάλη», δήλωσε ο συνιδρυτής του NCRI, Δρ. Τζόελ Φίνκελσταϊν. «Έχει σημασία ποιος αναδημοσιεύει το meme, ποιος γελάει, ποιος σιωπά. Έτσι χτίζεται ο διάδρομος προς τη βία».

Η ανάλυση της ομάδας σχετικά με τη διαδικτυακή συμπεριφορά έδειξε πολλούς εορτασμούς για τη βία σε βάρος πολιτικών προσωπικοτήτων που παρουσιάζονται ως πράξεις αντίστασης. Και αυτή η κατάσταση ήταν ορατή ακόμα και την δολοφονία του Κερκ.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Τραμπ επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας από έναν ελεύθερο σκοπευτή σε ταράτσα κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσυλβάνια. Δύο μήνες αργότερα, ένας άλλος άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να περίμενε στο γκολφ κλαμπ του Τραμπ στη Φλόριντα με σκοπό να τον σκοτώσει.

Η δολοφονία του Κερκ, σύμφωνα με το NCRI, έχει ήδη προκαλέσει πανηγυρικές αντιδράσεις σε ορισμένους διαδικτυακούς χώρους – στοιχεία που, υποστηρίζουν, υποδεικνύουν μια επικίνδυνη μετατόπιση στον τρόπο με τον οποίο νομιμοποιείται η πολιτική βία.

