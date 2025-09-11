Αφροδίτη Λατινοπούλου για δολοφονία Τσάρλι Κερκ: «Είμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο»

Τη δική της παρέμβαση για τη δολοφονία του 31χρονου Τσάρλι Κερκ έκανε η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η κ. Λατινοπούλου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο του Αμερικανού συντηρητικού πολιτικού ακτιβιστή και συγγραφέα, τονίζοντας ότι «δυστυχώς ο Charlie Kirk δεν είναι πια ανάμεσά μας».

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» περιέγραψε τον Κερκ ως άνθρωπο που «έπεσε νεκρός διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης στη θρησκεία, στην οικογένεια, στις ανθρώπινες αξίες, στην επιστήμη», επισημαίνοντας ότι «το μοναδικό του όπλο ήταν ο διάλογος».

«Αυτή είναι η αριστερά»

Η κ. Λατινοπούλου κατηγόρησε ευθέως την αριστερά για τη δολοφονία του Κερκ, υποστηρίζοντας: «Τον δολοφόνησαν οι αριστεροί γιατί όταν δεν έχουν επιχειρήματα μιλάνε οι σφαίρες. Αυτή είναι η αριστερά».

«Βρισκόμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο»

Η ανάρτησή της κλείνει με δραματικό τόνο, καθώς προειδοποιεί: «Για όσους δεν το έχουν ακόμα καταλάβει βρισκόμαστε σε ακήρυχτο πόλεμο».

Δυστυχώς ο Charlie Kirk δεν είναι πια ανάμεσά μας. Έπεσε νεκρός διαδίδοντας το μήνυμα της αγάπης στη θρησκεία, στην οικογένεια, στις ανθρώπινες αξίες, στην επιστήμη. Με μοναδικό του όπλο τον διάλογο. Τον δολοφόνησαν οι αριστεροί γιατί όταν δεν έχουν επιχειρήματα μιλάνε οι… pic.twitter.com/cB9WZKihF0 — Latinopoulou (@latinopoulou) September 10, 2025

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.