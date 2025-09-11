Logo Image

Το σχόλιο του Έλον Μασκ για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – «Η Αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας»

Patrick Pleul/Pool via REUTERS/

Αναδημοσίευσε αναρτήσεις των Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς σχετικά με την δολοφονία

Η δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τους πολιτικούς από όλες τις ιδεολογικές πλευρές να καταδικάζουν τη δολοφονική επίθεση.

Από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον μέχρι την πρώην αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, κορυφαίοι αξιωματούχοι τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς εξέδωσαν άμεσα ανακοινώσεις καταδικάζοντας την επίθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «σκοτεινή ημέρα» και κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα μίσους που, όπως είπε, οδήγησε στη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκε ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος έγραψε στο X: «Η Αριστερά είναι το κόμμα της δολοφονίας». Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε από πολλά άτομα μέσα σε λίγες ώρες, πυροδοτώντας αντιδράσεις από άλλους χρήστες που πρόσκεινται στους Δημοκρατικούς.

Ο Μασκ κοινοποίησε επίσης μία ανάρτηση που φαίνεται να πανηγυρίζει για τον θάνατο του Κερκ, σχολιάζοντας «Γιορτάζουν την εν ψυχρώ δολοφονία», ενώ παρά την μεταξύ τους κόντρα αναδημοσίευσε επίσης αναρτήσεις των Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς σχετικά με την δολοφονία.

