LIVE: Σοκ στις ΗΠΑ για τη δολοφονία του 31χρονου συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ο Τσάρλι Κερκ, ένα από τα πιο προβεβλημένα και επιδραστικά πρόσωπα της αμερικανικής δεξιάς και ιδρυτής της Turning Point USA, έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμό στη διάρκεια εκδήλωσης στο Utah Valley University.

Η είδηση έχει προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ, αφού προστίθεται σε ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων.

Ο Κερκ αντάλλασσε επιχειρήματα με φοιτητή για το ζήτημα των μαζικών πυροβολισμών με εμπλεκόμενα διεμφυλικά άτομα, όταν δέχθηκε τα μοιραία πυρά. Οι αρχές έχουν θέσει σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν και αφέθηκαν αργότερα ελεύθεροι, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «σκοτινή ημέρα» και κατηγόρησε τη «ριζοσπαστική αριστερά» για το κλίμα μίσους που, όπως είπε, οδήγησε στη δολοφονία, χαρακτηρίζοντας τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας».

Ο ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε «συντετριμμένος και εξοργισμένος», ενώ ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα τόνισε πως «τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας».

