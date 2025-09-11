«Σκοτεινή στιγμή» για την Αμερική η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Η δολοφονία του επιδραστικού συντηρητικού σχολιαστή Τσάρλι Κερκ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Γιούτα Βάλεϊ το απόγευμα της Τετάρτης έχει προκαλέσει συναγερμό σε εθνικό επίπεδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο 31χρονος Κερκ, ιδρυτής της οργάνωσης Turning Point USA και σταθερός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, εκφωνούσε ομιλία στην πανεπιστημιούπολη στο Όρεμ της Γιούτα, όταν μία μόνο σφαίρα τον χτύπησε στον σβέρκο. Κατέρρευσε, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής και αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε στιγμές αφού είχε ερωτηθεί αν ξέρει πόσες μαζικές δολοφονίες διαπράχτηκαν στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια κι είχε απαντήσει επιθετικά «συμπεριλαμβανομένης της βίας των συμμοριών, ή μήπως όχι;», σύμφωνα με βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η δολοφονία του προστίθεται σε ατελείωτη σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, ανάμεσά τους δυο απόπειρες δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου Τραμπ πέρυσι.

Από το βράδυ της Τετάρτης, βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Δύο άτομα που συνελήφθησαν, αργότερα αφέθηκαν ελεύθερα καθώς «δεν έχουν καμία τρέχουσα σχέση» με το μοιραίο περιστατικό, σύμφωνα με τις αρχές της Γιούτα.

Προηγουμένως επικράτησε σύγχυση για το αν οι αρχές των ΗΠΑ έχουν συλλάβει τον δράστη.

Για την ώρα οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν κανέναν ύποπτο υπό κράτηση. «Η έρευνα για την υπόθεση αυτή εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, προσθέτοντας ότι συνεργάζεται με το FBI, το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας της Γιούτα, το γραφείο του σερίφη της κομητείας της Γιούτα και τα τοπικά αστυνομικά τμήματα.

Αφού αφέθηκαν ελεύθερα τα δύο άτομα που είχαν προσαχθεί, «συνεχίζεται η έρευνα και το ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη», αναφέρεται επίσης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι οι πυροβολισμοί «πιστεύεται ότι ήταν στοχευμένη επίθεση» από έναν δράστη που ήταν στην οροφή κάποιου κτιρίου.

«Μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική»

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Truth Social, ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «γεμάτος θλίψη και θυμό για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

«Ο Τσάρλι ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους και απόψε όλοι όσοι τον γνώριζαν και τον αγαπούσαν είναι ενωμένοι, σε σοκ και νιώθωντας φρίκη. Ο Τσάρλι είναι ένας πατριώτης που αφιέρωσε τη ζωή του στον ανοιχτό διάλογο και στη χώρα που αγαπά τόσο πολύ, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πρότυπο αλήθειας και ελευθερίας, και ποτέ δεν υπήρξε κανείς που να έτυχε τόσο σεβασμού από τους νέους», συνέχισε. «Ο Τσάρλι ήταν επίσης ένας άνθρωπος με βαθιά, βαθιά πίστη. Και μας παρηγορεί το να ξέρουμε ότι τώρα βρίσκεται σε ειρήνη με τον Θεό στον παράδεισο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ζήτησε από τον Θεό να προσέχει τη σύζυγο και τα παιδιά του Κερκ «σε αυτή την τρομερή ώρα θλίψης και πόνου».

«Αυτή είναι μια σκοτεινή στιγμή για την Αμερική», συνέχισε ο Τραμπ.

Σε άλλα σχόλιά του, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο λόγος «της ριζοσπαστικής αριστεράς» συνέβαλε στη δολοφονία του Κερκ, τον οποίο χαρακτήρισε «μάρτυρα για την αλήθεια και την ελευθερία».

«Εδώ και χρόνια, η ριζοσπαστική αριστερά εξισώσει θαυμάσιους Αμερικανούς όπως ο Τσάρλι με ναζί και τους χειρότερους εγκληματίες και δράστες μαζικών δολοφονιών στον κόσμο. Αυτή η ρητορική ευθύνεται άμεσα για την τρομοκρατία που ζούμε σήμερα στη χώρα μας κι αυτό πρέπει να σταματήσει αμέσως», υποστήριξε.

«Η κυβέρνησή μου θα βρει όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη φρικαλεότητα και σε κάθε άλλη πολιτική βία, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που τους χρηματοδοτούν και τους υποστηρίζουν», διεμήνυσε.