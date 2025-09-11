Logo Image

Οι ηγέτες του κόσμου εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό του Κερκ και καταδικάζουν την πολιτική βία

REUTERS/Jim Urquhart

Κύμα λύπης και θυμού για την δολοφονία του Κερκ

Οι ηγέτες του κόσμου εξέφρασαν την θλίψη τους για την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, και καταδίκασαν την πολιτική βία.

Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

«Οι σκέψεις μου απόψε είναι με τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ. Είναι συντριπτικό το γεγονός ότι μια νέα οικογένεια στερήθηκε τον πατέρα και τον σύζυγό της. Πρέπει όλοι να είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα, χωρίς φόβο — δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία,» δήλωσε.

Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

«Μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για τη δημοκρατία και για όσους πιστεύουν στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του, και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα.»

Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Ένας φίλος του Ισραήλ με λιονταρίσια καρδιά, πάλεψε ενάντια στα ψέματα και στάθηκε υπερήφανα υπέρ του ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού. Μίλησα μαζί του μόλις πριν δύο εβδομάδες και τον προσκάλεσα στο Ισραήλ. Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. Χάσαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο.»

Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ και σε όλους τους νέους του κόσμου που τον θαύμαζαν και τον άκουγαν. Ένας χαρισματικός διαδίδων των ιδεών της ελευθερίας και αταλάντευτος υπερασπιστής της Δύσης.»

Με πληροφορίες από BBC

