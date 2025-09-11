Οι ηγέτες του κόσμου εκφράζουν τη θλίψη τους για τον χαμό του Κερκ και καταδικάζουν την πολιτική βία

Οι ηγέτες του κόσμου εξέφρασαν την θλίψη τους για την δολοφονία του ακροδεξιού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, Τσάρλι Κερκ, και καταδίκασαν την πολιτική βία.

Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ

«Οι σκέψεις μου απόψε είναι με τους αγαπημένους του Τσάρλι Κερκ. Είναι συντριπτικό το γεγονός ότι μια νέα οικογένεια στερήθηκε τον πατέρα και τον σύζυγό της. Πρέπει όλοι να είμαστε ελεύθεροι να συζητάμε ανοιχτά και ελεύθερα, χωρίς φόβο — δεν μπορεί να υπάρξει καμία δικαιολογία για την πολιτική βία,» δήλωσε.

Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι

«Μια φρικτή δολοφονία, μια βαθιά πληγή για τη δημοκρατία και για όσους πιστεύουν στην ελευθερία. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του, στους αγαπημένους του, και στην αμερικανική συντηρητική κοινότητα.»

Sconvolge la notizia dell’uccisione di Charlie Kirk, giovane e seguito attivista repubblicano.

Un omicidio atroce, una ferita profonda per la democrazia e per chi crede nella libertà.

Il mio cordoglio alla sua famiglia, ai suoi cari e alla comunità conservatrice americana. pic.twitter.com/jz5Bxvq9BE — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 10, 2025

Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου

«Ένας φίλος του Ισραήλ με λιονταρίσια καρδιά, πάλεψε ενάντια στα ψέματα και στάθηκε υπερήφανα υπέρ του ιουδαιοχριστιανικού πολιτισμού. Μίλησα μαζί του μόλις πριν δύο εβδομάδες και τον προσκάλεσα στο Ισραήλ. Δυστυχώς, αυτή η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί. Χάσαμε έναν εξαιρετικό άνθρωπο.»

Charlie Kirk was murdered for speaking truth and defending freedom. A lion-hearted friend of Israel, he fought the lies and stood tall for Judeo-Christian civilization. I spoke to him only two weeks ago and invited him to Israel. Sadly, that visit will not take place.

We lost an… — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 10, 2025

Πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι

«Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Τσάρλι Κερκ και σε όλους τους νέους του κόσμου που τον θαύμαζαν και τον άκουγαν. Ένας χαρισματικός διαδίδων των ιδεών της ελευθερίας και αταλάντευτος υπερασπιστής της Δύσης.»

Mis condolencias a la familia de Charlie Kirk y a todos los jóvenes en el mundo que lo admiraban y lo escuchaban. Un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente. Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de… pic.twitter.com/eDIEFLvH2E — Javier Milei (@JMilei) September 10, 2025

Με πληροφορίες από BBC