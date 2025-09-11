Οι αντιδράσεις των πρώην προέδρων των ΗΠΑ στην δολοφονία του Κερκ

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Κερκ και καταδίκασαν τη βία που περιβάλλει τον θάνατό του.

Μπιλ Κλίντον

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο προκάτοχος του Μπους, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε ότι είναι «λυπημένος και εξοργισμένος για τη δολοφονία του Charlie Kirk».

«Ελπίζω όλοι μας να κάνουμε μια σοβαρή εσωτερική ενδοσκόπηση και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να συμμετέχουμε σε έντονες, αλλά ειρηνικές συζητήσεις. Η Χίλαρι κι εγώ προσευχόμαστε για την Erika, τα δύο τους μικρά παιδιά και την οικογένειά τους.»

I’m saddened and angered by Charlie Kirk’s murder. And I hope we all go through some serious introspection and redouble our efforts to engage in debate passionately, yet peacefully. Hillary and I are keeping Erika, their two young children, and their family in our prayers. — Bill Clinton (@BillClinton) September 10, 2025

Τζορτζ Μπους

«Σήμερα, ένας νέος άνθρωπος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ εξέφραζε τις πολιτικές του απόψεις», δήλωσε ο Τζορτζ Μπους, ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του στο BBC News.

«Συνέβη σε πανεπιστημιακό χώρο, εκεί όπου η ελεύθερη ανταλλαγή αντίθετων ιδεών θα έπρεπε να είναι ιερή. Η βία και η εμπάθεια πρέπει να εκλείψουν από τον δημόσιο λόγο. Τα μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων δεν είναι εχθροί μας· είναι συμπολίτες μας. Ο Θεός να ευλογεί τον Charlie Kirk και την οικογένειά του, και είθε ο Θεός να καθοδηγήσει την Αμερική προς τον πολιτισμένο διάλογο.»

Statement by President George W. Bush: “Today, a young man was murdered in cold blood while expressing his political views. It happened on a college campus, where the open exchange of opposing ideas should be sacrosanct. Violence and vitriol must be purged from the public… — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) September 10, 2025

Μπάρακ Ομπάμα

Ο διάδοχος του Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, επίσης έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι αυτός και η σύζυγός του Μισέλ «θα προσευχηθούν για την οικογένεια του Charlie απόψε».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι παρακίνησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Charlie Kirk, αλλά τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», έγραψε.

We don’t yet know what motivated the person who shot and killed Charlie Kirk, but this kind of despicable violence has no place in our democracy. Michelle and I will be praying for Charlie’s family tonight, especially his wife Erika and their two young children. — Barack Obama (@BarackObama) September 10, 2025

Τζο Μπάιντεν

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια βία στη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει τώρα», έγραψε ο 46ος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, επίσης στην πλατφόρμα Χ. «Η Jill κι εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του Charlie Kirk.»

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Με πληροφορίες από BBC