Οι αντιδράσεις των πρώην προέδρων των ΗΠΑ στην δολοφονία του Κερκ

Οι αντιδράσεις των πρώην προέδρων των ΗΠΑ στην δολοφονία του Κερκ

REUTERS/Jim Urquhart

Συνολική καταδίκη της πολιτικής βίας από τους προκατόχους του Τραμπ

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Κερκ και καταδίκασαν τη βία που περιβάλλει τον θάνατό του.

Μπιλ Κλίντον

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο προκάτοχος του Μπους, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε ότι είναι «λυπημένος και εξοργισμένος για τη δολοφονία του Charlie Kirk».

«Ελπίζω όλοι μας να κάνουμε μια σοβαρή εσωτερική ενδοσκόπηση και να εντείνουμε τις προσπάθειές μας να συμμετέχουμε σε έντονες, αλλά ειρηνικές συζητήσεις. Η Χίλαρι κι εγώ προσευχόμαστε για την Erika, τα δύο τους μικρά παιδιά και την οικογένειά τους.»

Τζορτζ Μπους

«Σήμερα, ένας νέος άνθρωπος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ ενώ εξέφραζε τις πολιτικές του απόψεις», δήλωσε ο Τζορτζ Μπους, ο 43ος πρόεδρος των ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του στο BBC News.

«Συνέβη σε πανεπιστημιακό χώρο, εκεί όπου η ελεύθερη ανταλλαγή αντίθετων ιδεών θα έπρεπε να είναι ιερή. Η βία και η εμπάθεια πρέπει να εκλείψουν από τον δημόσιο λόγο. Τα μέλη άλλων πολιτικών κομμάτων δεν είναι εχθροί μας· είναι συμπολίτες μας. Ο Θεός να ευλογεί τον Charlie Kirk και την οικογένειά του, και είθε ο Θεός να καθοδηγήσει την Αμερική προς τον πολιτισμένο διάλογο.»

Μπάρακ Ομπάμα

Ο διάδοχος του Μπους, Μπαράκ Ομπάμα, επίσης έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι αυτός και η σύζυγός του Μισέλ «θα προσευχηθούν για την οικογένεια του Charlie απόψε».

«Δεν γνωρίζουμε ακόμα τι παρακίνησε το άτομο που πυροβόλησε και σκότωσε τον Charlie Kirk, αλλά τέτοιου είδους αποτρόπαιη βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», έγραψε.

Τζο Μπάιντεν

«Δεν υπάρχει χώρος για τέτοια βία στη χώρα μας. Πρέπει να σταματήσει τώρα», έγραψε ο 46ος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, επίσης στην πλατφόρμα Χ. «Η Jill κι εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του Charlie Kirk.»

Με πληροφορίες από BBC

