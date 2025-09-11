Ο Τραμπ διέταξε να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι διέταξε όλες οι αμερικανικές σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στις ΗΠΑ προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ που έχασε τη ζωή του μετά από πυροβολισμό σε εκδήλωση στη Γιούτα

Συγκεκριμένα ο Τραμπ ανέφερε:

«Προς τιμήν του Τσάρλι Κερκ, ενός πραγματικά Μεγάλου Αμερικανού Πατριώτη, διατάζω όλες οι αμερικανικές σημαίες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες να κυματίζουν μεσίστιες έως την Κυριακή το βράδυ στις 6 μ.μ.»

Με πληροφορίες από Guardian