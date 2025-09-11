Logo Image

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση με τη Ρωσία στο επίκεντρο της επικοινωνίας Μακρόν – Τραμπ

REUTERS/Brian Snyder

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Μακρόν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ όπου εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στον απόηχο των ισραηλινών πληγμάτων στο Κατάρ.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν επίσης για την κλιμάκωση της έντασης με τη Ρωσία, ιδίως μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με ανάρτηση του Μακρόν στην πλατφόρμα Χ.

«Η στενή συνεργασία μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών είναι κρίσιμη» και στα δύο μέτωπα, τόνισε ο Γάλλος Πρόεδρος.

