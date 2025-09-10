Νεκρός ο Τσάρλι Κέρκ που πυροβολήθηκε στην πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα

Θανατηφόρα αποδείχτηκε η σφαίρα που χτύπησε τον Τσάρλι Κερκ σε εκδήλωση που εξελισσόταν στην πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Την είδηση του θανάτου του ακροδεξιού ακτιβιστή – με μεγάλη επιρροή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης – έκανε γνωστή ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην πλατφόρμα Truth Social.

«Ο Μεγάλος, και μάλιστα Θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Ο μεγάλος, και μάλιστα θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, πέθανε. Κανείς δεν καταλάβαινε ή δεν είχε την καρδιά της νεολαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής καλύτερα από τον Τσάρλι. Ήταν αγαπητός και θαυμαστός από ΟΛΟΥΣ, ειδικά από εμένα, και τώρα, δεν είναι πλέον μαζί μας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θανάσιμος ο πυροβολισμός

Ο 31χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ «Turning Point USA» έκανε μια παρουσίαση όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Αμέσως διαπιστώθηκε ότι ο Κερκ είχε τραυματιστεί, όπως αποδείχτηκε θανάσιμα στον λαιμό.

Pray for Charlie Kirk. He understood the risks and courageously put himself out there anyway. https://t.co/BkKZc6oDpi — Dale Stark (@DaleStarkA10) September 10, 2025

Ο Τσάρλι Κερκ απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Η οικογένεια του Κερκ ήταν παρούσα, λέει ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν

Η σύζυγος και τα δύο παιδιά του σχολιαστή ήταν στην πανεπιστημιούπολη μαζί του. «Προσευχηθείτε για τον Κερκ τη σύζυγό του Έρικα, τα δύο παιδιά τους και όλους όσους ήταν παρόντες στο Πανεπιστήμιο της Γιούτα Βάλεϊ», έγραψε στο Twitter ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Μαρκγουέιν Μάλιν.

Ελεύθερος αφέθηκε ένας ύποπτος που είχε συλληφθεί

Ένας εκπρόσωπος του πανεπιστημίου όπου σημειώθηκε η επίθεση κατά Τσάρλι Κερκ ανέφερε ότι ένας ύποπτος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς αφέθηκε ελεύθερος. Την είδηση μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Το Πανεπιστήμιο αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος που είχε συλληφθεί είναι αθώος.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Τσάρλι Κερκ είναι συντηρητικός σχολιαστής και παρουσιαστής podcast με εκατομμύρια ακόλουθους.

Είναι περισσότερο γνωστός ως ο ιδρυτής του Turning Point USA, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που επιδιώκει να διαδώσει συντηρητικές ιδέες σε φοιτητές στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Έχει 5,2 εκατομμύρια ακόλουθους στο X και 7,3 εκατομμύρια στο TikTok.

Ο Κερκ είναι ένθερμος υποστηρικτής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Κερκ και η ομάδα των νεαρών συντηρητικών του κατακλύζουν τη χώρα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των podcast, και η ικανότητά του να προσελκύει πλήθη οδήγησε σε έναν βασικό ρόλο στο κίνημα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Turning Point διοχέτευσε χρήματα και ανθρώπους σε αμφιλεγόμενες πολιτείες κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους.

Έχει μιλήσει σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών και πέρυσι ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε την χάρη εκφωνώντας μια μεγάλη ομιλία σε ένα συνέδριο Turning Point στην Αριζόνα.

Η ευαγγελική χριστιανική θρησκεία και η οικογένεια του Κερκ – είναι παντρεμένος με μια πρώην Μις Αριζόνα, με την οποία έχει δύο παιδιά – βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής του δράσης και θεωρείται τόσο το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού όσο και μια έντονα πολωτική προσωπικότητα.

Η αντίδραση του Τζο Μπάιντεν

«Δεν υπάρχει χώρος στη χώρα μας για αυτού του είδους τη βία. Πρέπει να τελειώσει τώρα», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η Τζιλ κι εγώ προσευχόμαστε για την οικογένεια και τα αγαπημένα πρόσωπα του Τσάρλι Κερκ.»

There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones. — Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025

Με πληροφορίες από Guardian