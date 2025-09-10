Logo Image

Τυνησία: «Προμελετημένη επίθεση» εναντίον του στόλου για τη Γάζα

Κόσμος

Τυνησία: «Προμελετημένη επίθεση» εναντίον του στόλου για τη Γάζα

EPA/MOHAMED MESSARA

Ο στόλος αυτός φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια.

«Προμελετημένη» χαρακτήρισε το υπουργείο Εσωτερικών της Τυνησίας την επίθεση εναντίον του Στόλου για τη Γάζα, υπογραμμίζοντας πως διεξάγει έρευνα για να ρίξει άπλετο φως στην υπόθεση.

Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) ανακοίνωσε πως επλήγη δεύτερο πλοίο του που ήταν αγκυροβολημένο στα χωρικά ύδατα της Τυνησίας, εκτιμώντας πως δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

EPA/MOHAMED MESSARA

Είχε προηγηθεί ανάλογο πλήγμα την προηγούμενη νύχτα, αλλά οι τυνησιακές αρχές ανέφεραν αρχικά πως δεν είχαν εντοπίσει πτήση drone στην περιοχή.

EPA/MOHAMED MESSARA

Ο στόλος αυτός φιλοδοξεί να σπάσει τον αποκλεισμό της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια, ύστερα από δύο προσπάθειες που εμποδίστηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube