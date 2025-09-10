Πλήρης στήριξη της Δύσης σε Πολωνία και Ουκρανία – Καταδίκη των ενεργειών της Ρωσίας

Η κρίση που ξέσπασε με την πτήση των 19 ρωσικών drones πάνω από την Πολωνία έφερε νέα ένταση στις σχέσεις της Δύσης με τη Ρωσία, με το σύνολο των δυτικών κρατών να εκφράζουν την πλήρη στήριξή τους στην Πολωνία και την Ουκρανία και να καταδικάζουν τις ενέργειες της Μόσχας.

Η κατάρριψη τεσσάρων drones στην πολωνική ύπαιθρο, χτυπώντας σπίτια και καταστρέφοντας αυτοκίνητα ήταν η πρώτη ανάλογη που ρωσικά drones καταρρίπτονται πάνω από το έδαφος ενός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία απέρριψε την κατηγορία ότι η εισβολή με drones ήταν σκόπιμη, με τον στρατό της να δηλώνει ότι «δεν υπήρχαν σχέδια για στόχευση εγκαταστάσεων στο έδαφος της Πολωνίας». Ωστόσο, η Μόσχα δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συζητήσει το περιστατικό με την Πολωνία.

Ωστόσο οργισμένες ήταν οι δηλώσεις του συνόλου σχεδόν των δυτικών ηγετών:

Στάρμερ: Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε «βάρβαρη επίθεση στην Ουκρανία και κατάφωρη και άνευ προηγουμένου παραβίαση του πολωνικού και του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ από ρωσικά drones».

Τραμπ: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε στο Truth Social: «Τι συμβαίνει με τη Ρωσία που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Πολωνίας με drones; Ορίστε!». Αναφορές από τον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η απογοήτευση του Τραμπ με τον Πούτιν είναι εμφανής.

Ρούτε: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καταδίκασε την «απερίσκεπτη συμπεριφορά» της Ρωσίας και δήλωσε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ στάθηκαν αλληλέγγυοι με την Πολωνία και την Ουκρανία.

Κάρνεϊ και Μακρόν: Ο πρωθυπουργός του Καναδά και ο Γάλλος πρόεδρος, επίσης καταδίκασαν το περιστατικό ως «απερίσκεπτο και πράξη κλιμάκωσης», με τον Κάρνεϊ να λέει ότι ήταν απόδειξη ότι ο Πούτιν «αδιαφορεί πλήρως για την πορεία της ειρήνης».

Υπουργοί Άμυνας: Οι υπουργοί Άμυνας από την ομάδα των χωρών E5 – Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο – πραγματοποίησαν συνέντευξη Τύπου στο Λονδίνο και καταδίκασαν το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της οποίας ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζον Χίλι, δήλωσε ότι ζήτησε από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις να «εξετάσουν επιλογές για την ενίσχυση» της αεράμυνας του ΝΑΤΟ πάνω από την Πολωνία.