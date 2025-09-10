Ξεκάθαρο μήνυμα Ζελένσκι προς τους ηγέτες του κόσμου: «Κάντε περισσότερα»

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε το βραδινό του διάγγελμα μέσω Telegram και έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τους παγκόσμιους ηγέτες: «να κάνουν περισσότερα».

«Δυστυχώς, μέχρι τώρα, η Ρωσία δεν έχει αντιμετωπίσει μια σκληρή αντίδραση από τους παγκόσμιους ηγέτες για όσα κάνει — μια αντίδραση που να μεταφράζεται σε πράξη», έγραψε.

Η δήλωση αυτή έρχεται μετά τις καταδίκες της «ανεύθυνης» ενέργειας της Ρωσίας από ηγέτες σε όλο τον κόσμο, όπως της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ρωσία «δοκιμάζει τις αντιδράσεις του ΝΑΤΟ»

Ο Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία «δοκιμάζει τα όρια του τι είναι δυνατό» και «δοκιμάζει τις αντιδράσεις» του ΝΑΤΟ.

Ανέφερε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις παρακολουθούσαν τις κινήσεις των ρωσικών drones από τη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τόσο το ουκρανικό όσο και το λευκορωσικό έδαφος για να εισέλθει στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Η Μόσχα δεν έχει αρνηθεί ρητά ότι έστειλε drones στην Πολωνία, αλλά έχει δηλώσει πως δεν είχε στόχους εντός της χώρας.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, επιμένει πως δεν πρόκειται για ατύχημα:

«Η ρωσική δραστηριότητα είναι υπολογισμένη», τόνισε.

Πηγή: BBC