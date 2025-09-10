Συνάντηση Μελόνι – Σάντου με φόντο την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου

Κατά τη διάρκεια συνάντησής της με την πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάγια Σάντου, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αντάλλαξε απόψεις για την αυξανόμενη ένταση στην ανατολική Ευρώπη. Στη συνέχεια, η Σάντου προέβη σε δηλώσεις στο ιταλικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο, φέρνοντας στο προσκήνιο τη δική της εμπειρία από παρόμοια περιστατικά.

«Όσα σημειώθηκαν στην Πολωνία δεν μας είναι άγνωστα. Έχουμε βιώσει παρόμοιες καταστάσεις. Αν και σε διαφορετική κλίμακα, η ουσία παραμένει ίδια: όσο συνεχίζεται η ρωσική επιθετικότητα, κανείς δεν μπορεί να νιώθει ασφαλής», τόνισε.

Η ίδια υπογράμμισε το αδιάλειπτο δημοκρατικό σθένος του λαού της:

«Οι Μολδαβοί επιλέγουν τη δημοκρατία και δεν παραιτούνται από την ελευθερία τους. Θα συνεχίσουμε να την υπερασπιζόμαστε με κάθε κόστος.»

Το σχόλιο του υπουργού Άμυνας της Ιταλίας

Από το Λονδίνο, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο σχολίασε με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις:

«Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά drones δεν αποτελεί μεμονωμένο επεισόδιο. Πρόκειται για πράξη που αφορά άμεσα ολόκληρη τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η αλληλεγγύη δεν είναι προαιρετική – είναι θεσμική υποχρέωση. Και η Ιταλία, πιστή στις δεσμεύσεις της, είναι έτοιμη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, αν αυτό απαιτηθεί.»

Η δήλωσε του προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας

Από τη Λουμπλιάνα, ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, προχώρησε σε έναν ιστορικό παραλληλισμό, ανατρέχοντας στα γεγονότα που προηγήθηκαν του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου:

«Έχω διαβάσει με προσοχή για τις παραμονές του Ιουλίου του 1914. Κανείς δεν ήθελε πόλεμο, αλλά η ανεύθυνη στάση οδήγησε ακούσια σε καταστροφικά αποτελέσματα. Και σήμερα, οι πράξεις που βλέπουμε φέρουν παρόμοιο βάρος ευθύνης. Το ενδεχόμενο γενίκευσης της σύγκρουσης δεν είναι φανταστικό – είναι απτή απειλή.»

Τόνισε ότι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ είναι πιο κρίσιμος από ποτέ:

«Η αναζωογόνηση του ρόλου του ΟΗΕ και η διπλωματική ενεργοποίηση της Ευρώπης μπορούν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ασυνείδητη διολίσθηση προς μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση.»

Πηγή: ΕΡΤ